Рейтинг@Mail.ru
В Калуге женщина с младенцем получили травмы после наезда электросамоката - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/dtp-1952231719.html
В Калуге женщина с младенцем получили травмы после наезда электросамоката
В Калуге женщина с младенцем получили травмы после наезда электросамоката - РИА Новости, 11.06.2024
В Калуге женщина с младенцем получили травмы после наезда электросамоката
Следственные органы начали проверку после того, как электросамокатчик сбил женщину с 8-месячным ребенком на руках в Калуге, им потребовалась помощь медиков,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:05
2024-06-11T17:05
происшествия
калужская область
калуга
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после того, как электросамокатчик сбил женщину с 8-месячным ребенком на руках в Калуге, им потребовалась помощь медиков, сообщает пресс-служба СУСК России по Калужской области. "По предварительным данным, 11 июня 2024 года две женщины, у одной из которых на руках был восьмимесячный ребенок, выходили из здания… и в этот момент на них был совершен наезд лицом, управлявшим электросамокатом. В результате женщина и ребенок получили ушибы и травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Сообщается, что организована процессуальная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, данные о лице, совершившем наезд, тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавших. Минздрав Калужской области сообщил в соцсетях, что скорая помощь прибыла на место инцидента спустя восемь минут. По данным минздрава, женщина и ребенок госпитализированы с травмами средней тяжести.
https://ria.ru/20240402/sud-1937385618.html
калужская область
калуга
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, калуга, россия
Происшествия, Калужская область, Калуга, Россия
В Калуге женщина с младенцем получили травмы после наезда электросамоката

В Калуге электросамокатчик сбил женщину с 8-месячным ребенком на руках

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после того, как электросамокатчик сбил женщину с 8-месячным ребенком на руках в Калуге, им потребовалась помощь медиков, сообщает пресс-служба СУСК России по Калужской области.
"По предварительным данным, 11 июня 2024 года две женщины, у одной из которых на руках был восьмимесячный ребенок, выходили из здания… и в этот момент на них был совершен наезд лицом, управлявшим электросамокатом. В результате женщина и ребенок получили ушибы и травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Сообщается, что организована процессуальная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, данные о лице, совершившем наезд, тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавших.
Минздрав Калужской области сообщил в соцсетях, что скорая помощь прибыла на место инцидента спустя восемь минут. По данным минздрава, женщина и ребенок госпитализированы с травмами средней тяжести.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Суд взыскал компенсацию в пользу пенсионерки, сбитой подростком на самокате
2 апреля, 16:49
 
ПроисшествияКалужская областьКалугаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала