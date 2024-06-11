https://ria.ru/20240611/dtp-1952231719.html

В Калуге женщина с младенцем получили травмы после наезда электросамоката

В Калуге женщина с младенцем получили травмы после наезда электросамоката - РИА Новости, 11.06.2024

В Калуге женщина с младенцем получили травмы после наезда электросамоката

Следственные органы начали проверку после того, как электросамокатчик сбил женщину с 8-месячным ребенком на руках в Калуге, им потребовалась помощь медиков,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:05

2024-06-11T17:05

2024-06-11T17:05

происшествия

калужская область

калуга

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Следственные органы начали проверку после того, как электросамокатчик сбил женщину с 8-месячным ребенком на руках в Калуге, им потребовалась помощь медиков, сообщает пресс-служба СУСК России по Калужской области. "По предварительным данным, 11 июня 2024 года две женщины, у одной из которых на руках был восьмимесячный ребенок, выходили из здания… и в этот момент на них был совершен наезд лицом, управлявшим электросамокатом. В результате женщина и ребенок получили ушибы и травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Сообщается, что организована процессуальная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, данные о лице, совершившем наезд, тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавших. Минздрав Калужской области сообщил в соцсетях, что скорая помощь прибыла на место инцидента спустя восемь минут. По данным минздрава, женщина и ребенок госпитализированы с травмами средней тяжести.

https://ria.ru/20240402/sud-1937385618.html

калужская область

калуга

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, калуга, россия