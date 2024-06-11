https://ria.ru/20240611/dsnv-1952244079.html
Белый дом выступил против идеи запретить обмен данными по ДСНВ с Россией
Белый дом выступил против идеи запретить обмен данными по ДСНВ с Россией - РИА Новости, 11.06.2024
Белый дом выступил против идеи запретить обмен данными по ДСНВ с Россией
Администрация Джо Байдена выступила против поправки конгресса в проект оборонного бюджета на 2025 год, которая запрещает обмен с Москвой данными в рамках... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:47
2024-06-11T17:47
2024-06-11T19:17
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Администрация Джо Байдена выступила против поправки конгресса в проект оборонного бюджета на 2025 год, которая запрещает обмен с Москвой данными в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в заявлении Белого дома."Администрация решительно против раздела 1231, который ограничит Министерство обороны (Пентагон. — Прим. ред.) от предоставления России уведомлений, обмена данными дважды в год, активности по инспекциям или телеметрии, предусмотренных ДСНВ", — указано в релизе.В Белом доме добавили, что подобные положения могут ограничить способность Вашингтона "адаптировать или ослаблять действия в рамках договора в зависимости от обстоятельств".В июне старший директор Совета национальной безопасности по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил РИА Новости, что Вашингтон будет рад ответу Москвы на переданное в 2023-м предложение встречи для обсуждения соглашения.Позиция России по договоруВладимир Путин в прошлогоднем послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из соглашения. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.В июне 2023 года в качестве контрмеры Вашингтон объявил, что прекращает передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ. Кроме того, США отозвали выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках договора и пообещали не выдавать новые, а также перестали предоставлять телеметрическую информацию, касающуюся пусков американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Рябков, возврат России к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа Штатов от враждебного курса в отношении Москвы.
https://ria.ru/20240607/dsnv-1951557992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конгресс сша, сша, в мире, владимир путин, сергей рябков, джо байден, нато, москва
Россия, Конгресс США, США, В мире, Владимир Путин, Сергей Рябков, Джо Байден, НАТО, Москва
Белый дом выступил против идеи запретить обмен данными по ДСНВ с Россией
Белый дом осудил идею конгресса запретить обмен данными по ДСНВ с Россией
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Администрация Джо Байдена выступила против поправки конгресса в проект оборонного бюджета на 2025 год, которая запрещает обмен с Москвой данными в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в заявлении Белого дома.
"Администрация решительно против раздела 1231, который ограничит Министерство обороны (Пентагон. — Прим. ред.) от предоставления России уведомлений, обмена данными дважды в год, активности по инспекциям или телеметрии, предусмотренных ДСНВ", — указано в релизе.
В Белом доме добавили, что подобные положения могут ограничить способность Вашингтона "адаптировать или ослаблять действия в рамках договора в зависимости от обстоятельств".
Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Документ предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов. К контрольной дате Россия свои обязательства по сокращению вооружений выполнила полностью. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но выхода на установленные показатели Вашингтон достиг в том числе из-за нелегитимного одностороннего исключения части из засчитываемого оружия.
В июне старший директор Совета национальной безопасности по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил РИА Новости, что Вашингтон
будет рад ответу Москвы на переданное в 2023-м предложение встречи для обсуждения соглашения.
Позиция России по договору
Владимир Путин в прошлогоднем послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из соглашения. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания
, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
В июне 2023 года в качестве контрмеры Вашингтон объявил, что прекращает передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ.
Кроме того, США
отозвали выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках договора и пообещали не выдавать новые, а также перестали предоставлять телеметрическую информацию, касающуюся пусков американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Рябков
, возврат России к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа Штатов от враждебного курса в отношении Москвы.