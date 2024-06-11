https://ria.ru/20240611/dsnv-1952244079.html

Белый дом выступил против идеи запретить обмен данными по ДСНВ с Россией

Белый дом выступил против идеи запретить обмен данными по ДСНВ с Россией - РИА Новости, 11.06.2024

Белый дом выступил против идеи запретить обмен данными по ДСНВ с Россией

Администрация Джо Байдена выступила против поправки конгресса в проект оборонного бюджета на 2025 год, которая запрещает обмен с Москвой данными в рамках... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:47

2024-06-11T17:47

2024-06-11T19:17

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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Администрация Джо Байдена выступила против поправки конгресса в проект оборонного бюджета на 2025 год, которая запрещает обмен с Москвой данными в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в заявлении Белого дома."Администрация решительно против раздела 1231, который ограничит Министерство обороны (Пентагон. — Прим. ред.) от предоставления России уведомлений, обмена данными дважды в год, активности по инспекциям или телеметрии, предусмотренных ДСНВ", — указано в релизе.В Белом доме добавили, что подобные положения могут ограничить способность Вашингтона "адаптировать или ослаблять действия в рамках договора в зависимости от обстоятельств".В июне старший директор Совета национальной безопасности по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил РИА Новости, что Вашингтон будет рад ответу Москвы на переданное в 2023-м предложение встречи для обсуждения соглашения.Позиция России по договоруВладимир Путин в прошлогоднем послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из соглашения. По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.В июне 2023 года в качестве контрмеры Вашингтон объявил, что прекращает передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под действие ДСНВ. Кроме того, США отозвали выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках договора и пообещали не выдавать новые, а также перестали предоставлять телеметрическую информацию, касающуюся пусков американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Рябков, возврат России к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа Штатов от враждебного курса в отношении Москвы.

https://ria.ru/20240607/dsnv-1951557992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, конгресс сша, сша, в мире, владимир путин, сергей рябков, джо байден, нато, москва