https://ria.ru/20240611/donory-1952185327.html

В Подмосковье более 40 тысяч человек стали донорами крови с начала года

В Подмосковье более 40 тысяч человек стали донорами крови с начала года - РИА Новости, 11.06.2024

В Подмосковье более 40 тысяч человек стали донорами крови с начала года

Порядка 40 тысяч человек в Московской области сдали кровь и ее компоненты с начала года, большая часть донаций проходит на безвозмездной основе, сообщил министр РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:48

2024-06-11T14:48

2024-06-11T14:48

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Порядка 40 тысяч человек в Московской области сдали кровь и ее компоненты с начала года, большая часть донаций проходит на безвозмездной основе, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "В Московской области активно развивается донорское движение. Хочется отметить, что большая часть донаций выполняется на безвозмездной основе. Кроме того, в этом году кровь и ее компоненты сдали на 3,6 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве напомнили, что в переливании крови нуждаются люди с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшие в ДТП и новорожденные с различными патологиями.

https://ria.ru/20240402/krov-1937363245.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

здоровье - общество, московская область (подмосковье), алексей сапанюк