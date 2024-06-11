https://ria.ru/20240611/dokhody-1952032807.html

Доходы директоров магазинов "Пятёрочка" растут из-за программы мотивации

Доходы директоров магазинов "Пятёрочка" растут из-за программы мотивации - РИА Новости, 11.06.2024

Доходы директоров магазинов "Пятёрочка" растут из-за программы мотивации

Годовой доход директоров части магазинов сети "Пятёрочка" может достигать 3,4 миллиона рублей в год благодаря действующей в компании программе “Директор... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:41

2024-06-11T11:41

2024-06-11T11:41

пятерочка (сеть магазинов)

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Годовой доход директоров части магазинов сети "Пятёрочка" может достигать 3,4 миллиона рублей в год благодаря действующей в компании программе “Директор магазина-партнер”, сообщает компания.Как отмечается в сообщении со ссылкой на результаты опроса консалтинговой компании Support Partners, при этом в среднем по России годовой доход директоров магазинов в ритейле составляет 1,4 миллиона рублей, при этом в 25% сетей сотрудники на этой позиции могут зарабатывать 1,6 миллиона рублей в год и больше.Возможность зарабатывать больше в "Пятёрочке" появилась благодаря программе "Директор магазина-партнер". Участникам проекта предоставляется больше инструментов и полномочий в управлении магазинами на местах, мотивируя директоров развивать бизнес фактически в качестве партнера, увеличивая свой доход и доход сотрудников за счет годовых премий по итогам работы. Так, директора участвуют в составлении плана продаж в соответствии с целями по прибыли, могут корректировать ассортимент и объемы закупок товаров на полках, менять график работы торговой точки, предлагать покупателям дополнительные услуги - установить кофемашину, кассы самообслуживания или постаматы. В свою очередь, компания предлагает участникам проекта пройти финансовые мастер-классы и другие курсы по повышению квалификации."Программа стартовала в 2021 году и за первый год показала, что директора-партнеры, благодаря полученным полномочиям, заработали на 30% больше по сравнению с остальными директорами. По итогам 2023 года, к примеру, максимальную сумму премии в 1,6 миллиона рублей получил директор магазина в Московской области, такую же сумму получил и персонал магазина", - отметили в "Пятёрочке".В настоящее время компания масштабировала программу на всю сеть и увеличила фонд оплаты труда. Общий размер премиального фонда директоров-партнеров в 2023 году превысил 1,241 миллиарда рублей, что в 7,23 раза больше, чем в 2022 году. Премию в 2023 году получили 3877 директоров-участников проекта и 32662 их сотрудника."Программа "Директор магазина-партнер" – это целевая модель развития директоров магазинов для компании. Изменившийся статус директоров магазина, которые благодаря определенной свободе и, конечно, ответственности, могут почувствовать себя предпринимателями, привлекает в профессию талантливых перспективных сотрудников. Директора магазинов распределяют полученные премии внутри команды или инвестируют в дополнительные возможности по развитию магазина", – комментирует директор по управлению персоналом и организационному развитию торговой сети "Пятёрочка" Лилия Дерябина.Материальная мотивация является одним из важных критериев при выборе компании-работодателя, но это далеко не единственный способ удерживать и привлекать сотрудников. Типовой пакет компенсаций и льгот в ритейле, помимо скидок на продукцию компании, включает в себя ДМС, подарки на праздники, профессиональные конкурсы, корпоративные спецпроекты.Например, "Пятёрочка" каждый год устраивает профессиональную премию "Достижение". В 2023 году в ней участвовали более 230 тысяч сотрудников из 21 тысячи магазинов в более чем 3 тысячах населенных пунктах по всей России. Цель конкурса — выявить и наградить эффективных руководителей и их команды, которые продемонстрировали по-настоящему достойные результаты. Общая сумма наград для победителей превысила 180 миллионов рублей, включая командные и индивидуальные призы. Лучшие территориальные коллективы были удостоены памятных призов, а руководителям, одержавшим победу, были вручены сертификаты на обучение.

https://ria.ru/20231107/pyaterochka-1907895021.html

https://ria.ru/20240311/kot-1932390025.html

россия

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

пятерочка (сеть магазинов), россия, московская область (подмосковье)