Военный эксперт сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в ДНР
Марочко: в районе Часов Яра в ДНР идут ожесточённые бои за господствующие высоты
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 июн – РИА Новости. В окрестностях Часов Яра в ДНР идут ожесточённые бои за господствующие высоты и укрепрайоны, ВСУ пытаются не допустить форсирования российскими войсками водного канала "Северский Донец – Донбасс", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе микрорайона "Канал", на территории Часовярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от Часов Яра идут интенсивные боевые действия. Основная борьба идет за господствующие высоты, важные укрепленные рубежи и позиции, которые вооруженные формирования Украины всеми силами пытаются удержать", - сообщил Марочко.
© ИнфографикаЧасов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
© Инфографика
Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Он добавил, что ВСУ также пытаются не допустить форсирование российскими войсками водной преграды – канала "Северский Донец-Донбасс". С этой целью на регулярной основе ими проводится инженерная разведка, а также вдоль канала устанавливаются камеры видеонаблюдения с хорошим разрешением и большим зумом.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр ДНР. Потери украинских войск составили до 430 военнослужащих за сутки, добавили в военном ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18