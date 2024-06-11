https://ria.ru/20240611/dnr-1952099039.html

Военный эксперт сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в ДНР

Военный эксперт сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в ДНР - РИА Новости, 11.06.2024

Военный эксперт сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в ДНР

В окрестностях Часов Яра в ДНР идут ожесточённые бои за господствующие высоты и укрепрайоны, ВСУ пытаются не допустить форсирования российскими войсками водного РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:08

2024-06-11T08:08

2024-06-11T08:09

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 11 июн – РИА Новости. В окрестностях Часов Яра в ДНР идут ожесточённые бои за господствующие высоты и укрепрайоны, ВСУ пытаются не допустить форсирования российскими войсками водного канала "Северский Донец – Донбасс", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе микрорайона "Канал", на территории Часовярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от Часов Яра идут интенсивные боевые действия. Основная борьба идет за господствующие высоты, важные укрепленные рубежи и позиции, которые вооруженные формирования Украины всеми силами пытаются удержать", - сообщил Марочко. Он добавил, что ВСУ также пытаются не допустить форсирование российскими войсками водной преграды – канала "Северский Донец-Донбасс". С этой целью на регулярной основе ими проводится инженерная разведка, а также вдоль канала устанавливаются камеры видеонаблюдения с хорошим разрешением и большим зумом. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр ДНР. Потери украинских войск составили до 430 военнослужащих за сутки, добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность