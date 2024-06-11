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Военный эксперт сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в ДНР - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 11.06.2024 (обновлено: 08:09 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/dnr-1952099039.html
Военный эксперт сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в ДНР
Военный эксперт сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в ДНР - РИА Новости, 11.06.2024
Военный эксперт сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в ДНР
В окрестностях Часов Яра в ДНР идут ожесточённые бои за господствующие высоты и укрепрайоны, ВСУ пытаются не допустить форсирования российскими войсками водного РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:08
2024-06-11T08:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 11 июн – РИА Новости. В окрестностях Часов Яра в ДНР идут ожесточённые бои за господствующие высоты и укрепрайоны, ВСУ пытаются не допустить форсирования российскими войсками водного канала "Северский Донец – Донбасс", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе микрорайона "Канал", на территории Часовярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от Часов Яра идут интенсивные боевые действия. Основная борьба идет за господствующие высоты, важные укрепленные рубежи и позиции, которые вооруженные формирования Украины всеми силами пытаются удержать", - сообщил Марочко. Он добавил, что ВСУ также пытаются не допустить форсирование российскими войсками водной преграды – канала "Северский Донец-Донбасс". С этой целью на регулярной основе ими проводится инженерная разведка, а также вдоль канала устанавливаются камеры видеонаблюдения с хорошим разрешением и большим зумом. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр ДНР. Потери украинских войск составили до 430 военнослужащих за сутки, добавили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военный эксперт сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в ДНР

Марочко: в районе Часов Яра в ДНР идут ожесточённые бои за господствующие высоты

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июн – РИА Новости. В окрестностях Часов Яра в ДНР идут ожесточённые бои за господствующие высоты и укрепрайоны, ВСУ пытаются не допустить форсирования российскими войсками водного канала "Северский Донец – Донбасс", сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе микрорайона "Канал", на территории Часовярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от Часов Яра идут интенсивные боевые действия. Основная борьба идет за господствующие высоты, важные укрепленные рубежи и позиции, которые вооруженные формирования Украины всеми силами пытаются удержать", - сообщил Марочко.
© ИнфографикаЧасов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
© Инфографика
Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Он добавил, что ВСУ также пытаются не допустить форсирование российскими войсками водной преграды – канала "Северский Донец-Донбасс". С этой целью на регулярной основе ими проводится инженерная разведка, а также вдоль канала устанавливаются камеры видеонаблюдения с хорошим разрешением и большим зумом.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр ДНР. Потери украинских войск составили до 430 военнослужащих за сутки, добавили в военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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