https://ria.ru/20240611/dior-1952122341.html

В Италии подрядчика Dior заподозрили в эксплуатации труда мигрантов

В Италии подрядчика Dior заподозрили в эксплуатации труда мигрантов - РИА Новости, 11.06.2024

В Италии подрядчика Dior заподозрили в эксплуатации труда мигрантов

Подрядчик итальянского подразделения модного дома Dior подозревается в эксплуатации труда при организации производства сумок, сообщила газета Corriere della... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:52

2024-06-11T10:52

2024-06-11T10:52

в мире

милан

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РИМ, 11 июн - РИА Новости. Подрядчик итальянского подразделения модного дома Dior подозревается в эксплуатации труда при организации производства сумок, сообщила газета Corriere della Sera. Как передали карабинеры, миланский суд поместил под внешнее управление компанию Manifactures Dior которая, по версии следствия, передала субподрядчикам изготовление люксовых вещей. "Компания оказалась неспособной предотвратить и обуздать явления трудовой эксплуатации в рамках производственного цикла, поскольку не приняла соответствующие меры для проверки реальных условий труда или технических возможностей подрядных компаний", - говорится в сообщении карабинеров. Как отмечает газета, производство сумок, к которому привлекались две фирмы из провинции Милана, позволило многократно снизить их стоимость. Так, при розничной цене в 2,6 тысяч евро изготовление аксессуара обходилось заказчику в 53 евро. Карабинеры считает, что фирмы, на которых происходило производство, было созданы только для того, чтобы передать его на внешний подряд и таким образом воспользоваться преимуществами нелегального найма. C конца марта, продолжает Corriere, карабинеры провели несколько рейдов, обнаружив семейную пару китайцев, которые "в черную" привлекли к работе 17 сограждан и пятерых филиппинцев. На месте были обнаружены ткань, кожа, клей и растворители без надлежащей по технике безопасности упаковки. Мигранты жили и спали прямо на работе, имея туалеты "на минимальным этическом уровне", пишет газета. В другом случае аналогичный рейд привел к бегству нелегальных рабочих с попыткой перебраться через забор.

https://ria.ru/20240328/zaveschanie-1936285572.html

https://ria.ru/20231208/smi-1914550238.html

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в мире, милан