https://ria.ru/20240611/desantniki-1952089484.html

ВС России уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром

ВС России уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 11.06.2024

ВС России уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром

Расчеты FPV-дронов забайкальских десантников Уссурийского соединения ВДВ в ходе проведения воздушной разведки выявили и уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T05:09

2024-06-11T05:09

2024-06-11T05:09

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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов забайкальских десантников Уссурийского соединения ВДВ в ходе проведения воздушной разведки выявили и уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под населенным пунктом Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны. "После обнаружения объектов командованием соединения было принято решение на его уничтожение расчетами БПЛА", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что при ведении воздушной разведки забайкальские десантники обнаружили место запуска БПЛА противника. "Умело управляя FPV-дронами, оператор одним точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчёт противника. Затем в ночное дежурство двумя вылетами были уничтожены два танка, меняющие позиции", - отметили в оборонном ведомстве. Кроме этого, действия десантников сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ.

https://ria.ru/20240611/otvet-1952083899.html

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часов яр, донбасс, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы рф