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ВС России уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 11.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/desantniki-1952089484.html
ВС России уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром
ВС России уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 11.06.2024
ВС России уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром
Расчеты FPV-дронов забайкальских десантников Уссурийского соединения ВДВ в ходе проведения воздушной разведки выявили и уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T05:09
2024-06-11T05:09
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов забайкальских десантников Уссурийского соединения ВДВ в ходе проведения воздушной разведки выявили и уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под населенным пунктом Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны. "После обнаружения объектов командованием соединения было принято решение на его уничтожение расчетами БПЛА", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что при ведении воздушной разведки забайкальские десантники обнаружили место запуска БПЛА противника. "Умело управляя FPV-дронами, оператор одним точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчёт противника. Затем в ночное дежурство двумя вылетами были уничтожены два танка, меняющие позиции", - отметили в оборонном ведомстве. Кроме этого, действия десантников сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ.
https://ria.ru/20240611/otvet-1952083899.html
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часов яр, донбасс, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром

Забайкальские десантники уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов забайкальских десантников Уссурийского соединения ВДВ в ходе проведения воздушной разведки выявили и уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под населенным пунктом Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны.
"После обнаружения объектов командованием соединения было принято решение на его уничтожение расчетами БПЛА", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что при ведении воздушной разведки забайкальские десантники обнаружили место запуска БПЛА противника.
"Умело управляя FPV-дронами, оператор одним точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчёт противника. Затем в ночное дежурство двумя вылетами были уничтожены два танка, меняющие позиции", - отметили в оборонном ведомстве.
Кроме этого, действия десантников сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонбассРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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