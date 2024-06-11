https://ria.ru/20240611/deportatsiya-1952080993.html
В США приказали выслать нелегальных мигрантов из России, пишут СМИ
В США приказали выслать нелегальных мигрантов из России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
В США приказали выслать нелегальных мигрантов из России, пишут СМИ
Пограничники в американском штате Калифорния получили указание немедленно после задержания депортировать нелегальных мигрантов из России и еще пяти стран... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T01:06
2024-06-11T01:06
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ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Пограничники в американском штате Калифорния получили указание немедленно после задержания депортировать нелегальных мигрантов из России и еще пяти стран бывшего СССР, пишет газета New York Post со ссылкой на внутренний документ. Для представителей всего остального восточного полушария, куда входят более 100 стран Африки, Азии, Европы и Австралия, допускается возможность пребывания в США на время разбирательства их дел."Только совершеннолетние мигранты из Грузии, Молдавии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно отправлять для высылки из США", - цитирует издание меморандум. Его действие распространяется на участок границы в районе города Сан-Диего, на который приходится большая часть незаконных мигрантов из стран "восточного полушария". В минувшем финансовом году, который завершился в сентябре, россиян среди них было рекордные 43 тысячи. Президент США Джо Байден ранее ввел временный запрет на получение политического убежища в США для мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой. Соответствующая мера будет вступать в силу только тогда, когда число нелегальных пересечений границы превысит определенный лимит.
https://ria.ru/20240609/protivostoyanie-1951716709.html
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в мире, сша, россия, калифорния, джо байден
В мире, США, Россия, Калифорния, Джо Байден
В США приказали выслать нелегальных мигрантов из России, пишут СМИ
NYP: США депортируют нелегальных мигрантов из России и пяти стран бывшего СССР
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости.
Пограничники в американском штате Калифорния получили указание немедленно после задержания депортировать нелегальных мигрантов из России и еще пяти стран бывшего СССР, пишет газета New York Post
со ссылкой на внутренний документ.
Для представителей всего остального восточного полушария, куда входят более 100 стран Африки, Азии, Европы и Австралия, допускается возможность пребывания в США на время разбирательства их дел.
"Только совершеннолетние мигранты из Грузии, Молдавии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно отправлять для высылки из США", - цитирует издание меморандум.
Его действие распространяется на участок границы в районе города Сан-Диего, на который приходится большая часть незаконных мигрантов из стран "восточного полушария". В минувшем финансовом году, который завершился в сентябре, россиян среди них было рекордные 43 тысячи.
Президент США Джо Байден ранее ввел временный запрет на получение политического убежища в США для мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой. Соответствующая мера будет вступать в силу только тогда, когда число нелегальных пересечений границы превысит определенный лимит.