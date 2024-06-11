https://ria.ru/20240611/delo-1952292976.html

В Саратове возбудили дело из-за срыва реконструкции трамвайных линий

В Саратове возбудили дело из-за срыва реконструкции трамвайных линий - РИА Новости, 11.06.2024

В Саратове возбудили дело из-за срыва реконструкции трамвайных линий

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за срыва реализации проекта реконструкции трамвайных линий в Саратове, сообщила... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T22:24

2024-06-11T22:24

2024-06-11T22:24

происшествия

саратов

россия

роман бусаргин

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САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за срыва реализации проекта реконструкции трамвайных линий в Саратове, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале. По данным прокуратуры, в марте 2023 года в Саратове между ООО "СГЭТ" и ООО "ФракДжет-Строй" заключен договор подряда на реконструкцию трамвайной линии по маршруту № 9 со сроком окончания работ до 31 декабря 2023 года, однако заказчик заблаговременно не скорректировал проектно-сметную документацию, что привело к срыву проекта. В январе 2024 года ООО "СГЭТ" предприняло меры к расторжению договора подряда и возврату авансового платежа, впоследствии "реконструкция трамвайных путей приостановлена, что существенным образом затрагивает права граждан на безопасное и качественное транспортное обслуживание". "Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до четырех лет лишения свободы. СУСК по региону в Telegram-канале уточняет, что действия неустановленных пока должностных лиц заказчика привели к неэффективному использованию бюджетных средств в сумме свыше 40 миллионов рублей. Губернатор Роман Бусаргин в сентябре 2023 года сообщал, что проект скоростного трамвая в Саратове, который соединит несколько районов города, находится на стадии реализации. По его словам, модернизация скоростного трамвая имеет высокое значение для Саратова, поскольку капитальный ремонт трамвайных линий не производился на протяжении 50 лет. По его словам, регион планирует модернизировать 67 километров трамвайной сети на более чем 17 миллиардов рублей, получив через ВЭБ.РФ грант из средств Фонда национального благосостояния.

https://ria.ru/20240611/ufa-1952270712.html

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происшествия, саратов, россия, роман бусаргин