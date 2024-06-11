https://ria.ru/20240611/delo-1952261948.html

В Дагестане депутат похитил субсидии на пять миллионов рублей

В Дагестане депутат похитил субсидии на пять миллионов рублей - РИА Новости, 11.06.2024

В Дагестане депутат похитил субсидии на пять миллионов рублей

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против депутата из Кизилюртовского района Дагестана, который подозревается в хищении более 5 миллионов рублей у... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:01

2024-06-11T19:01

2024-06-11T19:01

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МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против депутата из Кизилюртовского района Дагестана, который подозревается в хищении более 5 миллионов рублей у министерства сельского хозяйства республики, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. "По материалам УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении депутата собрания депутатов МО (муниципального образования) "сельсовет Стальский" и МО "Кизилюртовский район" по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – говорится в сообщении. По данным следствия, в марте 2023 года подозреваемой ввел в заблуждение незнакомых ему жителей Кизилюртовского района, что им полагается субсидия в рамках поддержки сельских жителей, и предложил предоставить ему копии паспортов и СНИЛС. Также эти люди открыли расчетные счета в банке для перечисления денег и передали карты депутату. Затем от имени жителей злоумышленник предоставил в министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана заявления на субсидии и пакет документов с ложной информацией о понесенных ими затратах на ведение сельскохозяйственных работ. "В июне 2023 года на основании данных документов на расчетные счета жителей республики были перечислены денежные средства в сумме более 5 миллионов рублей, которые подозреваемый похитил и распорядился по своему усмотрению", - добавили в СК.

https://ria.ru/20240606/sud-1951127263.html

https://ria.ru/20240603/politsiya-1950247398.html

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происшествия, россия, кизилюртовский район, следственный комитет россии (ск рф)