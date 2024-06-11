https://ria.ru/20240611/covid-19-1952124161.html

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 6,5 процента

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 6,5 процента - РИА Новости, 11.06.2024

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 6,5 процента

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 6,5%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:04

2024-06-11T11:04

2024-06-11T11:04

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 6,5%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,84 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,5%. Увеличение заболеваемости отмечено в 26 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 1 693 человек с коронавирусом, что на 11,3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах России, в том числе в 14 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 12 934 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 10% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за прошедшую неделю 44 человека, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952090454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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