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Партия Вагенкнехт бойкотировала выступление Зеленского в бундестаге

Партия Вагенкнехт бойкотировала выступление Зеленского в бундестаге - РИА Новости, 11.06.2024

Партия Вагенкнехт бойкотировала выступление Зеленского в бундестаге

Депутаты оппозиционной партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) бойкотировали выступление Владимира Зеленского в бундестаге, следует из... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:19

2024-06-11T16:19

2024-06-11T16:50

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БЕРЛИН, 11 июн — РИА Новости. Депутаты оппозиционной партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) бойкотировали выступление Владимира Зеленского в бундестаге, следует из кадров трансляции на сайте немецкого парламента."Президент Зеленский вносит свой вклад в крайне опасную спираль эскалации и допускает риск ядерного конфликта с разрушительными последствиями для всей Европы. Об этом свидетельствуют и его предыдущие выступления в европейских парламентах. Поэтому его не следует чествовать специальным мероприятием в немецком бундестаге, поскольку это не тот критический диалог, который необходим, а символ некритического одобрения его политики. ССВ не может это поддерживать", — говорится в сообщении на сайте партии.Партия уже призывала Запад и Киев принять к сведению сигналы Москвы о возможности прекращения огня и стремлении к мирному урегулированию. Не приходить на речь Зеленского своим депутатам рекомендовало и руководство фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ)."Мы отказываемся слушать оратора в камуфляжном костюме. Срок полномочий Зеленского истек. Сейчас он занимает пост только как президент войны и попрошайничества. Но Украине сейчас не нужен президент войны, ей нужен президент мира, который готов вести переговоры", — говорится в заявлении на сайте партии. Оппоненты обвиняют АдГ и ССВ в связях с Россией. На прошедших выборах в Европарламент АдГ заняла второе место, набрав 15,9 процента голосов, ССВ получил 6,2.После завершения голосования Вагенкнехт в очередной раз раскритиковала политику поставок оружия Киеву и призвала к дипломатическому решению конфликта.Зеленский 11 июня прибыл в Берлин для участия в конференции по восстановлению Украины.

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

https://ria.ru/20240222/germaniya-1928863283.html

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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский