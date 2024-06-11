https://ria.ru/20240611/blogery-1952100360.html

Москалькова призвала совершенствовать правовое регулирование блогерства

Москалькова призвала совершенствовать правовое регулирование блогерства - РИА Новости, 11.06.2024

Москалькова призвала совершенствовать правовое регулирование блогерства

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе за 2023 год призвала совершенствовать правовое регулирование блогерской деятельности. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:29

2024-06-11T08:29

2024-06-11T08:30

общество

россия

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе за 2023 год призвала совершенствовать правовое регулирование блогерской деятельности. "Актуальной задачей является совершенствование правового регулирования блогерства. Как показывает практика, любые действия блогеров опираются исключительно на их субъективные ценности и никак не ограничиваются блогерским сообществом", - следует из доклада омбудсмена. Она отметила, что с недавних пор деятельность блогеров в интернете приносит им не только огромные денежные средства, но и является поводом для привлечения к ответственности. Омбудсмен привела случаи громких фактов предъявления налоговых претензий к известным блогерам и представителям инфобизнеса, возбуждения в отношении них уголовных дел в связи с неуплатой налогов и блокировки банковских счетов. "Государственное урегулирование данной области позволит усилить защиту прав граждан от недобросовестных организаторов коммерческих бизнес-тренингов и курсов личностного роста. А получение лицензии на осуществление данной деятельности и подтверждение своей компетенции может стать своеобразным барьером выхода на информационный рынок", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230516/blogery-1871959954.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна москалькова, медиа - общество, интернет, соцсети