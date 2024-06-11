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Москалькова призвала совершенствовать правовое регулирование блогерства - РИА Новости, 11.06.2024
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08:29 11.06.2024 (обновлено: 08:30 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/blogery-1952100360.html
Москалькова призвала совершенствовать правовое регулирование блогерства
Москалькова призвала совершенствовать правовое регулирование блогерства - РИА Новости, 11.06.2024
Москалькова призвала совершенствовать правовое регулирование блогерства
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе за 2023 год призвала совершенствовать правовое регулирование блогерской деятельности. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:29
2024-06-11T08:30
общество
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе за 2023 год призвала совершенствовать правовое регулирование блогерской деятельности. "Актуальной задачей является совершенствование правового регулирования блогерства. Как показывает практика, любые действия блогеров опираются исключительно на их субъективные ценности и никак не ограничиваются блогерским сообществом", - следует из доклада омбудсмена. Она отметила, что с недавних пор деятельность блогеров в интернете приносит им не только огромные денежные средства, но и является поводом для привлечения к ответственности. Омбудсмен привела случаи громких фактов предъявления налоговых претензий к известным блогерам и представителям инфобизнеса, возбуждения в отношении них уголовных дел в связи с неуплатой налогов и блокировки банковских счетов. "Государственное урегулирование данной области позволит усилить защиту прав граждан от недобросовестных организаторов коммерческих бизнес-тренингов и курсов личностного роста. А получение лицензии на осуществление данной деятельности и подтверждение своей компетенции может стать своеобразным барьером выхода на информационный рынок", - говорится в документе.
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общество, россия, татьяна москалькова, медиа - общество, интернет, соцсети
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Медиа - Общество, Интернет, Соцсети
Москалькова призвала совершенствовать правовое регулирование блогерства

Москалькова: госрегулирование усилит защиту россиян от недобросовестных блогеров

© Depositphotos.com / GrinPhotoДевушка блогер снимает видео на телефон
Девушка блогер снимает видео на телефон - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Depositphotos.com / GrinPhoto
Девушка блогер снимает видео на телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе за 2023 год призвала совершенствовать правовое регулирование блогерской деятельности.
«
"Актуальной задачей является совершенствование правового регулирования блогерства. Как показывает практика, любые действия блогеров опираются исключительно на их субъективные ценности и никак не ограничиваются блогерским сообществом", - следует из доклада омбудсмена.
Она отметила, что с недавних пор деятельность блогеров в интернете приносит им не только огромные денежные средства, но и является поводом для привлечения к ответственности. Омбудсмен привела случаи громких фактов предъявления налоговых претензий к известным блогерам и представителям инфобизнеса, возбуждения в отношении них уголовных дел в связи с неуплатой налогов и блокировки банковских счетов.
"Государственное урегулирование данной области позволит усилить защиту прав граждан от недобросовестных организаторов коммерческих бизнес-тренингов и курсов личностного роста. А получение лицензии на осуществление данной деятельности и подтверждение своей компетенции может стать своеобразным барьером выхода на информационный рынок", - говорится в документе.
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