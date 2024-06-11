Москалькова призвала совершенствовать правовое регулирование блогерства
Москалькова: госрегулирование усилит защиту россиян от недобросовестных блогеров
© Depositphotos.com / GrinPhotoДевушка блогер снимает видео на телефон
© Depositphotos.com / GrinPhoto
Девушка блогер снимает видео на телефон. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе за 2023 год призвала совершенствовать правовое регулирование блогерской деятельности.
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"Актуальной задачей является совершенствование правового регулирования блогерства. Как показывает практика, любые действия блогеров опираются исключительно на их субъективные ценности и никак не ограничиваются блогерским сообществом", - следует из доклада омбудсмена.
Она отметила, что с недавних пор деятельность блогеров в интернете приносит им не только огромные денежные средства, но и является поводом для привлечения к ответственности. Омбудсмен привела случаи громких фактов предъявления налоговых претензий к известным блогерам и представителям инфобизнеса, возбуждения в отношении них уголовных дел в связи с неуплатой налогов и блокировки банковских счетов.
"Государственное урегулирование данной области позволит усилить защиту прав граждан от недобросовестных организаторов коммерческих бизнес-тренингов и курсов личностного роста. А получение лицензии на осуществление данной деятельности и подтверждение своей компетенции может стать своеобразным барьером выхода на информационный рынок", - говорится в документе.
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