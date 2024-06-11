https://ria.ru/20240611/blagoustroystvo-1952142504.html

Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в московском Марьино

Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в московском Марьино - РИА Новости, 11.06.2024

Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в московском Марьино

Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в Марьине на юго-востоке Москвы, в порядок приведут спортивные площадки и зоны для досуга с детьми,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:46

2024-06-11T12:46

2024-06-11T12:46

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

благоустройство

правительство г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952148491_115:0:1537:800_1920x0_80_0_0_9bd5d8909784d107efc45076bb2f6551.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в Марьине на юго-востоке Москвы, в порядок приведут спортивные площадки и зоны для досуга с детьми, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На юго-востоке столицы благоустроят парк Героев Отечественной войны 1812 года. Работы пройдут на площади 2,8 гектара. В порядок приведут спортивные площадки и зоны для досуга с детьми, рассказали в комплексе городского хозяйства. Специалисты заменят покрытие дорожек, обновят газон, установят новые скамейки и фонари со светодиодными светильниками. В местах отдыха разобьют клумбы, на площадке для выгула и дрессировки собак установят современные снаряды для занятий", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас в парке прокладывают кабельную канализацию для установки новой системы освещения, проводят геодезические работы, готовят основания для дорожек и тропинок.

https://ria.ru/20240516/gorkhozyaystvo-1946342103.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, благоустройство, правительство г. москвы