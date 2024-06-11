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Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в московском Марьино
Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в московском Марьино - РИА Новости, 11.06.2024
Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в московском Марьино
Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в Марьине на юго-востоке Москвы, в порядок приведут спортивные площадки и зоны для досуга с детьми,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:46
2024-06-11T12:46
2024-06-11T12:46
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в Марьине на юго-востоке Москвы, в порядок приведут спортивные площадки и зоны для досуга с детьми, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На юго-востоке столицы благоустроят парк Героев Отечественной войны 1812 года. Работы пройдут на площади 2,8 гектара. В порядок приведут спортивные площадки и зоны для досуга с детьми, рассказали в комплексе городского хозяйства. Специалисты заменят покрытие дорожек, обновят газон, установят новые скамейки и фонари со светодиодными светильниками. В местах отдыха разобьют клумбы, на площадке для выгула и дрессировки собак установят современные снаряды для занятий", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас в парке прокладывают кабельную канализацию для установки новой системы освещения, проводят геодезические работы, готовят основания для дорожек и тропинок.
https://ria.ru/20240516/gorkhozyaystvo-1946342103.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, благоустройство, правительство г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Благоустройство, Правительство г. Москвы