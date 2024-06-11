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Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 11.06.2024
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12:47 11.06.2024
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Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 11.06.2024
Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Городские службы столицы работают в усиленном режиме в связи с непогодой и предстоящим праздничным выходным, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:47
2024-06-11T12:47
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комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Городские службы столицы работают в усиленном режиме в связи с непогодой и предстоящим праздничным выходным, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что, согласно прогнозу синоптиков, во вторник и среду ожидаются ливневые дожди, которые будут сопровождаться градом, грозой, усилением порывов ветра до 18 метров в секунду. За двое суток может выпасть более 80% месячной нормы осадков. "Организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. Были заранее проверены системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой", - подчеркнул Бирюков. По его словам, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными в непогоду, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, экология в россии, комплекс городского хозяйства москвы, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Экология в России, Комплекс городского хозяйства Москвы, Погода

Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Городские службы столицы работают в усиленном режиме в связи с непогодой и предстоящим праздничным выходным, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что, согласно прогнозу синоптиков, во вторник и среду ожидаются ливневые дожди, которые будут сопровождаться градом, грозой, усилением порывов ветра до 18 метров в секунду. За двое суток может выпасть более 80% месячной нормы осадков.
«
"Организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. Были заранее проверены системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными в непогоду, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.
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