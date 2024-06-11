https://ria.ru/20240611/biryukov-1952153436.html

Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 11.06.2024

Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы столицы работают в усиленном режиме в связи с непогодой и предстоящим праздничным выходным, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:47

2024-06-11T12:47

2024-06-11T12:47

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Городские службы столицы работают в усиленном режиме в связи с непогодой и предстоящим праздничным выходным, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, который предусматривает круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что, согласно прогнозу синоптиков, во вторник и среду ожидаются ливневые дожди, которые будут сопровождаться градом, грозой, усилением порывов ветра до 18 метров в секунду. За двое суток может выпасть более 80% месячной нормы осадков. "Организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. Были заранее проверены системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой", - подчеркнул Бирюков. По его словам, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Глава Комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными в непогоду, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

https://ria.ru/20231231/moskva-1919240396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, экология в россии, комплекс городского хозяйства москвы, погода