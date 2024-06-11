https://ria.ru/20240611/biolaboratorii-1952091958.html

Попова отметила рост интереса западных лабораторий к Африке и Азии

Попова отметила рост интереса западных лабораторий к Африке и Азии - РИА Новости, 11.06.2024

Попова отметила рост интереса западных лабораторий к Африке и Азии

Число западных биологических лабораторий, финансируемых министерствами обороны, продолжает расти, отмечается их интерес к Африке и Азии, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T06:08

2024-06-11T06:08

2024-06-11T06:08

африка

азия

уганда

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Число западных биологических лабораторий, финансируемых министерствами обороны, продолжает расти, отмечается их интерес к Африке и Азии, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Активность западных лабораторий, финансируемых в первую очередь за счет министерств обороны в мире не сокращается. Количество их только растет. Видим увеличивающийся интерес к африканскому и азиатскому континентам, помимо того, что уже там есть", - сказала Попова. Она отметила, что недавно посещала с рабочим визитом Уганду, там в лаборатории стоит оборудование, на котором работают коллеги, но на каждом приборе написано, что это собственность США. Американские коллеги за предоставленное оборудование просят отдать все результаты исследований, пояснила Попова. По ее словам, Россия выстраивает совершенно иные отношения – партнерские. "Мы учим работать, учим видеть, учим нашим противоэпидемическим технологиям, новейшим технологиям. И коллеги очень это ценят, потому что тогда они сами могут защищать свои страны от любой эпидемической угрозы", - уточнила Попова.

https://ria.ru/20240426/preparaty-1942457016.html

https://ria.ru/20240425/biolaboratorii-1942279163.html

африка

азия

уганда

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африка, азия, уганда, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире