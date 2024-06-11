https://ria.ru/20240611/biolaboratorii-1952091958.html
Попова отметила рост интереса западных лабораторий к Африке и Азии
Попова отметила рост интереса западных лабораторий к Африке и Азии - РИА Новости, 11.06.2024
Попова отметила рост интереса западных лабораторий к Африке и Азии
Число западных биологических лабораторий, финансируемых министерствами обороны, продолжает расти, отмечается их интерес к Африке и Азии, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:08
2024-06-11T06:08
2024-06-11T06:08
африка
азия
уганда
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795742710_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b79a34b2f4c693e726c4cb23c7fcafa4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Число западных биологических лабораторий, финансируемых министерствами обороны, продолжает расти, отмечается их интерес к Африке и Азии, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Активность западных лабораторий, финансируемых в первую очередь за счет министерств обороны в мире не сокращается. Количество их только растет. Видим увеличивающийся интерес к африканскому и азиатскому континентам, помимо того, что уже там есть", - сказала Попова. Она отметила, что недавно посещала с рабочим визитом Уганду, там в лаборатории стоит оборудование, на котором работают коллеги, но на каждом приборе написано, что это собственность США. Американские коллеги за предоставленное оборудование просят отдать все результаты исследований, пояснила Попова. По ее словам, Россия выстраивает совершенно иные отношения – партнерские. "Мы учим работать, учим видеть, учим нашим противоэпидемическим технологиям, новейшим технологиям. И коллеги очень это ценят, потому что тогда они сами могут защищать свои страны от любой эпидемической угрозы", - уточнила Попова.
https://ria.ru/20240426/preparaty-1942457016.html
https://ria.ru/20240425/biolaboratorii-1942279163.html
африка
азия
уганда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795742710_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_0f257aa16e6913af1113268f46866562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, азия, уганда, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Африка, Азия, Уганда, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Попова отметила рост интереса западных лабораторий к Африке и Азии
Попова: растет число западных лабораторий, финансируемых министерствами обороны