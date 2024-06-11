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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.06.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:13
2024-06-11T20:13
2024-06-11T20:16
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Около 19.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
МО РФ: ПВО над Белгородской областью уничтожила украинский дрон