https://ria.ru/20240611/bespilotnik-1952220760.html

В Белгородской области БПЛА упал на крышу сельхозпредприятия

В Белгородской области БПЛА упал на крышу сельхозпредприятия - РИА Новости, 11.06.2024

В Белгородской области БПЛА упал на крышу сельхозпредприятия

Украинский беспилотник упал на крышу корпуса сельхозпредприятия в хуторе Екатериновка в Белгородской области, взрывное устройство не сдетонировало, рабочих... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:27

2024-06-11T16:27

2024-06-11T16:42

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник упал на крышу корпуса сельхозпредприятия в хуторе Екатериновка в Белгородской области, взрывное устройство не сдетонировало, рабочих эвакуировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он написал в своем Telegram-канале, что сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись очередным атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. "В хуторе Екатериновка Волоконовского района на крышу корпуса сельскохозяйственного предприятия упал БПЛА — взрывное устройство не сдетонировало, рабочих эвакуировали", - сообщил Гладков. В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате сбросов взрывных устройств вражескими БПЛА повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители села, отметил глава региона. В селе Богун-Городок Борисовского района FPV-дрон атаковал стоянку сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва полностью сгорел один автомобиль. В Белгородском районе произошло возгорание коммерческого объекта на площади 30 квадратных метров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаг возгорания, проинформировал губернатор. "Оперативные и аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - написал Гладков. Ранее во вторник губернатор сообщал о том, что украинские дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа. Там тоже обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины