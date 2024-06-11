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В Белгородской области БПЛА упал на крышу сельхозпредприятия - РИА Новости, 11.06.2024
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16:27 11.06.2024 (обновлено: 16:42 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/bespilotnik-1952220760.html
В Белгородской области БПЛА упал на крышу сельхозпредприятия
В Белгородской области БПЛА упал на крышу сельхозпредприятия - РИА Новости, 11.06.2024
В Белгородской области БПЛА упал на крышу сельхозпредприятия
Украинский беспилотник упал на крышу корпуса сельхозпредприятия в хуторе Екатериновка в Белгородской области, взрывное устройство не сдетонировало, рабочих... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:27
2024-06-11T16:42
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник упал на крышу корпуса сельхозпредприятия в хуторе Екатериновка в Белгородской области, взрывное устройство не сдетонировало, рабочих эвакуировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он написал в своем Telegram-канале, что сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись очередным атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. "В хуторе Екатериновка Волоконовского района на крышу корпуса сельскохозяйственного предприятия упал БПЛА — взрывное устройство не сдетонировало, рабочих эвакуировали", - сообщил Гладков. В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате сбросов взрывных устройств вражескими БПЛА повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители села, отметил глава региона. В селе Богун-Городок Борисовского района FPV-дрон атаковал стоянку сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва полностью сгорел один автомобиль. В Белгородском районе произошло возгорание коммерческого объекта на площади 30 квадратных метров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаг возгорания, проинформировал губернатор. "Оперативные и аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - написал Гладков. Ранее во вторник губернатор сообщал о том, что украинские дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа. Там тоже обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области БПЛА упал на крышу сельхозпредприятия

В Белгородской области рабочих эвакуировали из-за упавшего на крышу БПЛА

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль пожарной охраны МЧС России в Белгородской области
Автомобиль пожарной охраны МЧС России в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль пожарной охраны МЧС России в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 июн – РИА Новости. Украинский беспилотник упал на крышу корпуса сельхозпредприятия в хуторе Екатериновка в Белгородской области, взрывное устройство не сдетонировало, рабочих эвакуировали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он написал в своем Telegram-канале, что сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись очередным атакам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет.
Изображение сгенерировано ИИ
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"В хуторе Екатериновка Волоконовского района на крышу корпуса сельскохозяйственного предприятия упал БПЛА — взрывное устройство не сдетонировало, рабочих эвакуировали", - сообщил Гладков.
В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате сбросов взрывных устройств вражескими БПЛА повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители села, отметил глава региона. В селе Богун-Городок Борисовского района FPV-дрон атаковал стоянку сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва полностью сгорел один автомобиль. В Белгородском районе произошло возгорание коммерческого объекта на площади 30 квадратных метров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаг возгорания, проинформировал губернатор.
"Оперативные и аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ", - написал Гладков.
Ранее во вторник губернатор сообщал о том, что украинские дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа. Там тоже обошлось без пострадавших.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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