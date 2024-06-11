https://ria.ru/20240611/bespilotnik-1952168228.html

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 11.06.2024

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T13:43

2024-06-11T13:43

2024-06-11T13:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Около 13.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)