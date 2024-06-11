https://ria.ru/20240611/bespilotnik-1952125574.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 11.06.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого киевский режим собирался устроить террористическую атаку... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:11

2024-06-11T11:11

2024-06-11T11:15

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник, с помощью которого киевский режим собирался устроить террористическую атаку на территории РФ, сообщили в Минобороны России."Одиннадцатого июня около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)