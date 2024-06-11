https://ria.ru/20240611/belgorod-1952101575.html
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.06.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T08:37
2024-06-11T08:37
2024-06-11T08:41
специальная военная операция на украине
безопасность
белгород
белгородский район
шебекино
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгород, белгородский район, шебекино, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
МЧС сообщило о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино