https://ria.ru/20240611/belgorod-1952101575.html

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 11.06.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:37

2024-06-11T08:37

2024-06-11T08:41

специальная военная операция на украине

безопасность

белгород

белгородский район

шебекино

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белгород, белгородский район, шебекино, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)