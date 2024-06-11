Адвокаты Хантера Байдена выразили разочарование обвинительным вердиктом
Адвокаты Хантера Байдена пообещали продолжить противостоять юридическим вызовам
© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Адвокаты сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена заявили, что разочарованы обвинительным вердиктом присяжных по делу о нарушениях при хранении оружия.
"Мы, естественно, разочарованы вердиктом. Мы уважаем процесс его принятия присяжными и продолжим яростно противостоять всем юридическим вызовам, вставшим перед Хантером", - говорится в распространенном заявлении адвокатов Байдена-младшего. Сам Хантер Байден в своем заявлении поблагодарил семью и близких за поддержку, хотя и выразил "разочарование исходом разбирательства".
Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США и был признан виновным.
Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему. Хантер Байден может обжаловать вынесенное решение.