https://ria.ru/20240611/bayden-1952271613.html

Адвокаты Хантера Байдена выразили разочарование обвинительным вердиктом

Адвокаты Хантера Байдена выразили разочарование обвинительным вердиктом - РИА Новости, 11.06.2024

Адвокаты Хантера Байдена выразили разочарование обвинительным вердиктом

Адвокаты сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена заявили, что разочарованы обвинительным вердиктом присяжных по делу о нарушениях при хранении оружия. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:55

2024-06-11T19:55

2024-06-11T19:55

в мире

сша

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Адвокаты сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена заявили, что разочарованы обвинительным вердиктом присяжных по делу о нарушениях при хранении оружия. "Мы, естественно, разочарованы вердиктом. Мы уважаем процесс его принятия присяжными и продолжим яростно противостоять всем юридическим вызовам, вставшим перед Хантером", - говорится в распространенном заявлении адвокатов Байдена-младшего. Сам Хантер Байден в своем заявлении поблагодарил семью и близких за поддержку, хотя и выразил "разочарование исходом разбирательства". Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем вмененным по делу о нарушениях при хранении оружия пунктам. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета, соврал в опроснике и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Хантеру Байдену также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности. Его случай стал первым в истории, когда под суд попал сын действующего президента США и был признан виновным. Американский лидер Джо Байден заявил после обвинительного вердикта, что принимает решение присяжных и уважает юридическую систему. Хантер Байден может обжаловать вынесенное решение.

https://ria.ru/20240412/nebenzya-1939679497.html

https://ria.ru/20240601/khanter-1949922279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, хантер байден