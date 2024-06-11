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Белый дом выступил против идеи не пускать россиян на ядерные объекты США
Белый дом выступил против идеи не пускать россиян на ядерные объекты США - РИА Новости, 11.06.2024
Белый дом выступил против идеи не пускать россиян на ядерные объекты США
Администрация президента США выступила против включенной конгрессом в проект оборонного бюджета на 2025 год поправки о запрете гражданам РФ и КНР посещать... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:23
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Администрация президента США выступила против включенной конгрессом в проект оборонного бюджета на 2025 год поправки о запрете гражданам РФ и КНР посещать ядерные объекты и лаборатории, говорится в опубликованном бюджетным управлении Белого дома во вторник документе. "Администрация возражает против статьи 3111, которая содержит запрет гражданам КНР и Российской Федерации посещать лаборатории национальной безопасности или объекты производства ядерного оружия", - говорится в документе. - Такой запрет, считают в администрации, "существенно ограничит наши возможности по взаимодействию с китайскими и российскими экспертами в сфере нераспространения биологического, химического и ядерного оружия". "Существующий процесс проверки посетителей, действующий в лабораториях и объектах по производству ядерного оружия, разработан с учетом необходимости проверки угроз со стороны посетителей и защиты секретной информации", - указывается в документе Белого дома. Помимо этого, администрация возражает против ряда статей оборонного бюджета, содержащих "ненужные ограничения на исследования и создание обременительных ограничений в отношении сотрудников", ведущих исследовательские проекты в сфере национальной безопасности. В тексте документа указывается, что такие ограничения нанесут ущерб возможностям Пентагона по привлечению специалистов из-за рубежа, что является "критически важным для поддержания технологического превосходства над ближайшими конкурентами", - говорится в документе. Белый дом выразил готовность продолжать взаимодействие с конгрессом для выработки обоюдно приемлемого бюджета на предстоящий финансовый год.
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в мире, китай, сша, россия, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Россия, Министерство обороны США
Белый дом выступил против идеи не пускать россиян на ядерные объекты США
Белый дом не поддержал идею не пускать граждан РФ и КНР на ядерные объекты США
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Администрация президента США выступила против включенной конгрессом в проект оборонного бюджета на 2025 год поправки о запрете гражданам РФ и КНР посещать ядерные объекты и лаборатории, говорится в опубликованном бюджетным управлении Белого дома во вторник документе.
"Администрация возражает против статьи 3111, которая содержит запрет гражданам КНР и Российской Федерации посещать лаборатории национальной безопасности или объекты производства ядерного оружия", - говорится в документе. - Такой запрет, считают в администрации, "существенно ограничит наши возможности по взаимодействию с китайскими и российскими экспертами в сфере нераспространения биологического, химического и ядерного оружия". "Существующий процесс проверки посетителей, действующий в лабораториях и объектах по производству ядерного оружия, разработан с учетом необходимости проверки угроз со стороны посетителей и защиты секретной информации", - указывается в документе Белого дома.
Помимо этого, администрация возражает против ряда статей оборонного бюджета, содержащих "ненужные ограничения на исследования и создание обременительных ограничений в отношении сотрудников", ведущих исследовательские проекты в сфере национальной безопасности. В тексте документа указывается, что такие ограничения нанесут ущерб возможностям Пентагона
по привлечению специалистов из-за рубежа, что является "критически важным для поддержания технологического превосходства над ближайшими конкурентами", - говорится в документе.
Белый дом выразил готовность продолжать взаимодействие с конгрессом для выработки обоюдно приемлемого бюджета на предстоящий финансовый год.