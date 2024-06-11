https://ria.ru/20240611/amerika-1952276409.html

Белый дом выступил против идеи не пускать россиян на ядерные объекты США

Белый дом выступил против идеи не пускать россиян на ядерные объекты США - РИА Новости, 11.06.2024

Белый дом выступил против идеи не пускать россиян на ядерные объекты США

Администрация президента США выступила против включенной конгрессом в проект оборонного бюджета на 2025 год поправки о запрете гражданам РФ и КНР посещать... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:23

2024-06-11T20:23

2024-06-11T20:23

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Администрация президента США выступила против включенной конгрессом в проект оборонного бюджета на 2025 год поправки о запрете гражданам РФ и КНР посещать ядерные объекты и лаборатории, говорится в опубликованном бюджетным управлении Белого дома во вторник документе. "Администрация возражает против статьи 3111, которая содержит запрет гражданам КНР и Российской Федерации посещать лаборатории национальной безопасности или объекты производства ядерного оружия", - говорится в документе. - Такой запрет, считают в администрации, "существенно ограничит наши возможности по взаимодействию с китайскими и российскими экспертами в сфере нераспространения биологического, химического и ядерного оружия". "Существующий процесс проверки посетителей, действующий в лабораториях и объектах по производству ядерного оружия, разработан с учетом необходимости проверки угроз со стороны посетителей и защиты секретной информации", - указывается в документе Белого дома. Помимо этого, администрация возражает против ряда статей оборонного бюджета, содержащих "ненужные ограничения на исследования и создание обременительных ограничений в отношении сотрудников", ведущих исследовательские проекты в сфере национальной безопасности. В тексте документа указывается, что такие ограничения нанесут ущерб возможностям Пентагона по привлечению специалистов из-за рубежа, что является "критически важным для поддержания технологического превосходства над ближайшими конкурентами", - говорится в документе. Белый дом выразил готовность продолжать взаимодействие с конгрессом для выработки обоюдно приемлемого бюджета на предстоящий финансовый год.

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

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в мире, китай, сша, россия, министерство обороны сша