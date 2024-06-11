https://ria.ru/20240611/aktivy-1952201148.html

Во Франции раскрыли, что ждет Запад после антироссийского шага

Во Франции раскрыли, что ждет Запад после антироссийского шага - РИА Новости, 11.06.2024

Во Франции раскрыли, что ждет Запад после антироссийского шага

Читатели Le Figaro раскритиковали договоренность президента США Джо Байдена и главы Франции Эммануэля Макрона по вопросу об использовании замороженных... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:32

2024-06-11T15:32

2024-06-11T16:57

россия

франция

джо байден

эммануэль макрон

euroclear

в мире

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали договоренность президента США Джо Байдена и главы Франции Эммануэля Макрона по вопросу об использовании замороженных российских активов."Все ли понимают, что это присвоение российских активов создает крайне неудачный прецедент? Что завтра, имея такой прецедент, мы не будем защищены от беззакония, жертвой которого можем стать сами?" — написал один из комментаторов."Подобное поведение полностью дискредитирует Францию. Страны, которые вводят санкции против России, — это лишь малая часть мира. Это не стимулирует других доверять нам свои активы", — поддержал другой."Байден достиг договоренности с президентом, который вскоре лишится каких-либо полномочий!" — поделился мнением еще один из пользователей."Большая часть этих российских активов хранится в бельгийской компании Euroclear. Euroclear выступает против этой меры, которая, по ее мнению, откроет ящик Пандоры. После такого шага иностранные инвесторы вполне могут решить прекратить размещать свои активы в Европе. Пока неясно, потребует ли Байден от американских финансовых компаний заморозить все имеющиеся у них российские активы", — заключили читатели.В воскресенье Байден утвердительно ответил на вопрос, обсуждали ли они с Макроном тему российских активов и пришли ли к соглашению. Американский лидер не стал уточнять детали договоренностей.После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на присвоение средств частных лиц, но и государственных активов.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240530/ukraina-1949382185.html

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россия, франция, джо байден, эммануэль макрон, euroclear, в мире