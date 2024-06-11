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Глава ЕК подтвердила, что Украина получит доходы от активов России в июле - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/aktivy-1952149363.html
Глава ЕК подтвердила, что Украина получит доходы от активов России в июле
Глава ЕК подтвердила, что Украина получит доходы от активов России в июле - РИА Новости, 11.06.2024
Глава ЕК подтвердила, что Украина получит доходы от активов России в июле
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов станут доступны Украине в июле... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:32
2024-06-11T12:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
урсула фон дер ляйен
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов станут доступны Украине в июле этого года. "Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% - на восстановление. Позже на этой неделе на саммите "Большой семерки" мы обсудим, как сделать так, чтобы Украина смогла быстрее и в большем объеме воспользоваться доходами от иммобилизованных доходов от российских активов", - сказала глава ЕК, выступавшая на форуме во восстановлению Украины в Берлине. Совет ЕС 21 мая утвердил предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. Однако СМИ писали, что вопрос об использовании доходов от активов РФ пока окончательно не решен. При этом Фон дер Ляйен неоднократно обещала Киеву, что первый платеж может стать доступным уже в июле этого года. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240521/aktivy-1947539664.html
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россия, украина, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО, В мире
Глава ЕК подтвердила, что Украина получит доходы от активов России в июле

Фон дер Ляйен: 1,5 млрд евро доходов от активов РФ будут доступны Киеву в июле

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов станут доступны Украине в июле этого года.
"Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% - на восстановление. Позже на этой неделе на саммите "Большой семерки" мы обсудим, как сделать так, чтобы Украина смогла быстрее и в большем объеме воспользоваться доходами от иммобилизованных доходов от российских активов", - сказала глава ЕК, выступавшая на форуме во восстановлению Украины в Берлине.
Государственный флаг РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В России предупредили ЕС о последствиях махинаций с активами
21 мая, 22:38
Совет ЕС 21 мая утвердил предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Киеву, еще 10% будут направлены на программы по восстановлению Украины. Однако СМИ писали, что вопрос об использовании доходов от активов РФ пока окончательно не решен. При этом Фон дер Ляйен неоднократно обещала Киеву, что первый платеж может стать доступным уже в июле этого года.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В США высказались об использовании российских активов для Украины
3 июня, 22:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияНАТОВ мире
 
 
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