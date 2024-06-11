Заседание московского формата по Афганистану планируют провести осенью
МИД: Россия пригласит Афганистан на заседание московского формата осенью
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники V заседания Московского формата консультаций по Афганистану в здании Казанской ратуши
Участники V заседания Московского формата консультаций по Афганистану в здании Казанской ратуши. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Очередное заседание московского формата по Афганистану планируется провести осенью в России, афганские власти обязательно будут приглашены на него, рассказал в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"В будущем, осенью, мы рассчитываем провести очередное заседание московского формата, куда обязательно будут приглашены представители афганского правительства", - сказал Кабулов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов* статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.