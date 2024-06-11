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Заседание московского формата по Афганистану планируют провести осенью - РИА Новости, 11.06.2024
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07:20 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/afganistan-1952096142.html
Заседание московского формата по Афганистану планируют провести осенью
Заседание московского формата по Афганистану планируют провести осенью - РИА Новости, 11.06.2024
Заседание московского формата по Афганистану планируют провести осенью
Очередное заседание московского формата по Афганистану планируется провести осенью в России, афганские власти обязательно будут приглашены на него, рассказал в... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T07:20
2024-06-11T07:20
в мире
россия
кабул (город)
замир кабулов
сергей лавров
талибан
оон
афганистан
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ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Очередное заседание московского формата по Афганистану планируется провести осенью в России, афганские власти обязательно будут приглашены на него, рассказал в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. "В будущем, осенью, мы рассчитываем провести очередное заседание московского формата, куда обязательно будут приглашены представители афганского правительства", - сказал Кабулов. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов* статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ. В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240611/afganistan-1952091002.html
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россия
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в мире, россия, кабул (город), замир кабулов, сергей лавров, талибан, оон, афганистан
В мире, Россия, Кабул (город), Замир Кабулов, Сергей Лавров, Талибан, ООН, Афганистан
Заседание московского формата по Афганистану планируют провести осенью

МИД: Россия пригласит Афганистан на заседание московского формата осенью

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники V заседания Московского формата консультаций по Афганистану в здании Казанской ратуши
Участники V заседания Московского формата консультаций по Афганистану в здании Казанской ратуши - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники V заседания Московского формата консультаций по Афганистану в здании Казанской ратуши. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Очередное заседание московского формата по Афганистану планируется провести осенью в России, афганские власти обязательно будут приглашены на него, рассказал в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"В будущем, осенью, мы рассчитываем провести очередное заседание московского формата, куда обязательно будут приглашены представители афганского правительства", - сказал Кабулов.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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Вчера, 05:53
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов* статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреРоссияКабул (город)Замир КабуловСергей ЛавровТалибанООНАфганистан
 
 
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