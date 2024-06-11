https://ria.ru/20240611/afganistan-1952096142.html

Заседание московского формата по Афганистану планируют провести осенью

Заседание московского формата по Афганистану планируют провести осенью - РИА Новости, 11.06.2024

Заседание московского формата по Афганистану планируют провести осенью

Очередное заседание московского формата по Афганистану планируется провести осенью в России, афганские власти обязательно будут приглашены на него, рассказал в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T07:20

2024-06-11T07:20

2024-06-11T07:20

в мире

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кабул (город)

замир кабулов

сергей лавров

талибан

оон

афганистан

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ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Очередное заседание московского формата по Афганистану планируется провести осенью в России, афганские власти обязательно будут приглашены на него, рассказал в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. "В будущем, осенью, мы рассчитываем провести очередное заседание московского формата, куда обязательно будут приглашены представители афганского правительства", - сказал Кабулов. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов* статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ. В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240611/afganistan-1952091002.html

https://ria.ru/20240611/afganistan-1952086925.html

россия

кабул (город)

афганистан

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в мире, россия, кабул (город), замир кабулов, сергей лавров, талибан, оон, афганистан