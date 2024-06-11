https://ria.ru/20240611/afganistan-1952091002.html

МИД рассказал о перспективах разработки полезных ископаемых в Афганистане

МИД рассказал о перспективах разработки полезных ископаемых в Афганистане - РИА Новости, 11.06.2024

МИД рассказал о перспективах разработки полезных ископаемых в Афганистане

Власти Афганистана рассчитывают на участие России в перспективном направлении разработки добычи полезных ископаемых на территории афганского государства, заявил РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T05:53

2024-06-11T05:53

2024-06-11T05:53

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ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Власти Афганистана рассчитывают на участие России в перспективном направлении разработки добычи полезных ископаемых на территории афганского государства, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. "Афганские власти рассчитывают на участие Российской Федерации в разработке добычи полезных ископаемых в Афганистане, которые имеются там в большом количестве, и это перспективное направление", - сказал Кабулов. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о снятии в России с талибов* статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент РФ. В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240608/afganistan-1951615031.html

https://ria.ru/20240611/afganistan-1952086925.html

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в мире, россия, афганистан, кабул (город), замир кабулов, сергей лавров, талибан, оон