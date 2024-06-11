https://ria.ru/20240611/afganistan-1952086925.html
США пытаются отомстить за проигрыш в Афганистане, заявили в МИД России
США пытаются отомстить за проигрыш в Афганистане, заявили в МИД России - РИА Новости, 11.06.2024
США пытаются отомстить за проигрыш в Афганистане, заявили в МИД России
Соединенные Штаты Америки не смирились со своим проигрышем и бегством из Афганистана и пытаются различными способами отомстить за этот позор, в том числе... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T03:22
2024-06-11T03:22
2024-06-11T03:38
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ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки не смирились со своим проигрышем и бегством из Афганистана и пытаются различными способами отомстить за этот позор, в том числе Вашингтон выступает спонсором ряда террористических организаций, стремясь нанести ущерб талибам*, пришедшим к власти в Афганистане после ухода США, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. "Они (США — Прим. ред.) это делают (раскачивают ситуацию в Афганистане — Прим. ред.) самыми разными способами. Во-первых, англосаксы... используя возможности своих разведслужб и других прокси спонсируют такие террористические организации, как ИГИЛ**, и целый ряд других (подобных организаций — Прим. ред.), стараясь таким образом нанести ущерб талибам, пытаясь заставить их подчиниться своей воле. Они (США — Прим. ред.) не смирились с проигрышем и своим бегством из Афганистана и стараются разными способами отомстить за этот позор", —сказал Кабулов. В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность** Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240608/afganistan-1951615031.html
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в мире, афганистан, сша, россия, замир кабулов, оон
В мире, Афганистан, США, Россия, Замир Кабулов, ООН
США пытаются отомстить за проигрыш в Афганистане, заявили в МИД России
Кабулов: США пытаются отомстить талибам, спонсируя террористические организации
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки не смирились со своим проигрышем и бегством из Афганистана и пытаются различными способами отомстить за этот позор, в том числе Вашингтон выступает спонсором ряда террористических организаций, стремясь нанести ущерб талибам*, пришедшим к власти в Афганистане после ухода США, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Они (США — Прим. ред.) это делают (раскачивают ситуацию в Афганистане — Прим. ред.) самыми разными способами. Во-первых, англосаксы... используя возможности своих разведслужб и других прокси спонсируют такие террористические организации, как ИГИЛ**, и целый ряд других (подобных организаций — Прим. ред.), стараясь таким образом нанести ущерб талибам, пытаясь заставить их подчиниться своей воле. Они (США — Прим. ред.) не смирились с проигрышем и своим бегством из Афганистана и стараются разными способами отомстить за этот позор", —сказал Кабулов.
В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
** Террористическая организация, запрещенная в России