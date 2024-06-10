https://ria.ru/20240610/zhivotnye-1951524146.html

Академик рассказал, как исследования сознания животных могут развить этику

Академик рассказал, как исследования сознания животных могут развить этику - РИА Новости, 10.06.2024

Академик рассказал, как исследования сознания животных могут развить этику

Исследования сознания и чувств животных могут развить этику обращения человека с ними и стать ключом к научному пониманию феномена сознания, рассказал в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T05:10

2024-06-10T05:10

2024-06-10T13:56

наука

индия

непал

катманду

наука

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Исследования сознания и чувств животных могут развить этику обращения человека с ними и стать ключом к научному пониманию феномена сознания, рассказал в интервью РИА Новости директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин.Он выступил научным организатором Первой международной научной конференции "Сознание животных" с участием Далай-ламы в Дхарамсале на севере Индии в мае 2023 года. А в мае текущего года вместе с московским Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" академик Анохин собрал в столице Непала Катманду уже Второй международный форум “Как изучать и понимать сознание не у людей” с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира."Исследование сознания животных может оказаться ключевым моментом для фундаментального понимания сознания вообще. И тогда эта тема становится уже не локальной – что с внутренним миром у наших кошек и собак или испытывают ли боль раки, когда их бросают в кипящую воду, - а что такое сознание в целом, в том числе, и у нас, людей. Существует ли что-то общее и особое, что пронизывает весь наш животный мир, и до чего мы еще не добрались? И может ли новый расширенный взгляд на мир животных подсказать и помочь понять наше собственное сознание", - сказал Анохин, отвечая на вопрос о глобальных целях исследований сознания животных и проведения конференций на эту тему.Тема сознания животных, по его словам, касается также места человека в мире. "Если мир животных обладает свойствами, очень близкими к нам, и если мы понимаем сознание как способность чувствовать, переживать, страдать, испытывать удовольствие, то встают вопросы: каково особое место человека во всем этом чувствующем мире и как это соотносить с остальным миром животным, если они тоже страдают и сознают?", - отметил собеседник агенства.Однажды, напомнил он, уже произошла "дарвиновская революция", когда человек был снят с пьедестала исключительного существа и оказался частью большого живого мира, но тогда казалось, что в области сознания человек – уникальное существо. "Если будет доказано, что у животных действительно есть сознание, окажется, что они тоже обладают субъективными чувствами, переживаниями боли, ревности, радости и других эмоций, это будет вторым потрясением для человечества – мы спустимся с очередной ступеньки своей исключительности", - пояснил Анохин.Не менее важно и то, что, если животные обладают сознанием и страдают, то требуются изменения в политике отношения к ним. "Может быть, это будут изменения, подобные тем, которые произошли в истории человечества с пониманием того, что рабы или крепостные крестьяне – это те же люди, что женщины имеют такие же права, как и мужчины. Если мы поймем, что животные обладают такими же чувствами, как и мы, изменится наша этика взаимодействия с ними", - уверен академик.При этом, по его словам, пока наука не утверждает наличия сознания у всех животных. "Сегодня было бы преждевременно сказать, что ученые собрались вместе и заявили: у всех животных есть сознание. Что моль, которую вы раздавили в своем шкафу, испытывала от этого такие же страдания, как если бы на вас упал рояль. Ученые пока этого не знают. Ученые спорят, как мы видели это на конференции. Существуют очень большие разногласия даже по такому, казалось бы, простому аспекту субъективных чувств и переживаний как боль. Одни ученые говорят, что у рыб есть чувство боли и нельзя разрезать на части живого тунца, а другие пишут статьи, обосновывающие, "почему рыбы не испытывают боль". Такая ситуация как раз и делает необходимым изучение и обсуждение этих вопросов", - добавил Анохин.Читайте полный текст интервью Константина Анохина >>

https://ria.ru/20240530/soznanie-1949306082.html

https://ria.ru/20240508/ryba-1944828713.html

https://ria.ru/20240425/anokhin-1942314116.html

https://ria.ru/20230515/pchely-1871909137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

индия, непал, катманду, наука