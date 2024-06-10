https://ria.ru/20240610/zapad-1951919040.html

В РПЦ объяснили, что мешает Западу искать пути к миру

В РПЦ объяснили, что мешает Западу искать пути к миру - РИА Новости, 10.06.2024

В РПЦ объяснили, что мешает Западу искать пути к миру

Сатанинская гордость некоторых западных политиков мешает выслушать другую сторону, искать компромиссы, искать пути к миру, к чему и призваны христиане, заявил в РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:30

2024-06-10T12:30

2024-06-10T12:30

религия

европа

россия

московский патриархат

вахтанг кипшидзе

религия

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Сатанинская гордость некоторых западных политиков мешает выслушать другую сторону, искать компромиссы, искать пути к миру, к чему и призваны христиане, заявил в воскресенье зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Все люди доброй воли, которые несут отпечаток христианского мировоззрения, должны искать пути к миру. И этот путь не предполагает отказа от компромиссов. Христианин должен всегда искать компромиссы. А сатанинская гордость и превозношение некоторых политических лидеров западного мира, например (глава дипломатии Евросоюза Жозеп - ред.) Боррель, которые называет Европу райским садом, а все остальные страны – джунглями, не предполагает возможности выслушать другую сторону. Пока эта идеология, одержимость будет господствовать, будут приниматься неприемлемые решения о применении того или иного оружия против России", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".А чтобы русским людям не скатить до ненависти к врагам, он посоветовал быть с Богом, ходить в храм и причащаться. "Если в нашей системе ценностей есть Бог, к которому мы возносим молитвы, с которым мы общаемся в таинствах, только это может нас удержать в ненавистников рода человеческого, тех, или иных народов, людей. Другой гарантии человечество не придумало", - подчеркнул представитель Церкви.Он заметил, что вопросы применения оружия и "красных линий" не имеют непосредственного отношения к жизни Церкви, но для христиан за этими темами стоит дискуссия о том, как относится к войне и как искать путь к миру."К сожалению, с западной стороны вся эта дискуссия сводится к тому, что, якобы, Церковь недостаточно предпринимает усилий для миротворчества. Когда меня спрашивают западные журналисты, я с этой точкой зрения полемизирую очень легко, я им говорю: "Вспомните, какую задачу поставили ваши политические лидеры – нанесение стратегическое поражения нашей стране, России, и вы хотите, чтобы в этих условиях верующие сказали, что это хорошая цель, ведь мы же нейтральны, за мир?" - сказал Кипшидзе.Он также напомнил о святых Русской церкви, например Александре Невском, которые на полях сражений защищали свою страну, в том числе от людей, которые хотели нанести нам поражение.

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https://ria.ru/20240609/uklonist-1951831752.html

https://ria.ru/20240609/vera-1951833609.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

европа, россия, московский патриархат, вахтанг кипшидзе, религия