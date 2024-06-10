https://ria.ru/20240610/vygovor-1952067721.html

МИД Израиля сделал выговор послу Словении после признания Палестины

МИД Израиля сделал выговор послу Словении после признания Палестины - РИА Новости, 10.06.2024

МИД Израиля сделал выговор послу Словении после признания Палестины

МИД Израиля в понедельник вызвал посла Словении Андрею Пуркарт-Мартинез для беседы выговором в связи с решением властей в Любляне признать палестинское... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:40

2024-06-10T21:40

2024-06-10T21:40

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. МИД Израиля в понедельник вызвал посла Словении Андрею Пуркарт-Мартинез для беседы выговором в связи с решением властей в Любляне признать палестинское государство, сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. "В соответствии с указанием министра иностранных дел Исраэля Каца генеральный директор МИД Яаков Блитштейн сегодня... 10 июня, провел беседу... с послом Словении в Израиле после признания Словенией палестинского государства. Генеральный директор Блитштейн сделал выговор послу за извращенное решение ее правительства о признании палестинского государства, которое противоречит политике ЕС и позиции большинства стран-единомышленниц", - говорится в сообщении. Генеральный директор МИД Израиля подчеркнул, что признание правительством Словении палестинского государства "не способствует миру, а поощряет террористическую организацию ХАМАС и затрудняет продвижение сделки по освобождению заложников". Ранее в июне парламент Словении принял указ о признании Палестинского государства, который поддержали 52 из 90 депутатов. Ирландия, Норвегия и Испания 28 мая официально признали государство Палестина. До этого Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

https://ria.ru/20240610/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240607/netanyakhu-1951448232.html

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в мире, словения, израиль, палестина, исраэль кац, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году