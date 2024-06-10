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Нетаньяху провел встречу с Блинкеном, продвигающим сделку по сектору Газа

Нетаньяху провел встречу с Блинкеном, продвигающим сделку по сектору Газа - РИА Новости, 10.06.2024

Нетаньяху провел встречу с Блинкеном, продвигающим сделку по сектору Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу в Иерусалиме с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который совершает турне по странам Ближнего Востока с... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:24

2024-06-10T21:24

2024-06-10T21:24

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энтони блинкен

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хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу в Иерусалиме с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который совершает турне по странам Ближнего Востока с целью продвижения сделки о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников, сообщила в понедельник канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в своей канцелярии в Иерусалиме. Во встрече принимают участие министр по стратегическим делам Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби и советник госсекретаря Дерек Коллетт", - говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что по завершении встречи в узком составе состоится расширенная встреча. Ранее госдеп анонсировал, что Блинкен 10-12 июня посетит Египет, Израиль, Иорданию и Катар для обсуждения сделки по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. В понедельник госсекретаря США принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. В конце мая президент США Джо Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа. В Израиле при этом на всех уровнях правительства заявляют, что его условия по прекращению огня в секторе Газа и цели военной операции не изменились. Нетаньяху регулярно подчеркивает, что не остановит войну, пока не будут достигнуты основные цели - полная ликвидация палестинского движения ХАМАС в военном и политическом плане, освобождение всех заложников, похищенных 7 октября 2023 года, и получение гарантий, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля. В движении ХАМАС же настаивают на полном прекращении войны и выводе израильских войск из анклава.

https://ria.ru/20240610/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240607/netanyakhu-1951448232.html

https://ria.ru/20240609/gaza-1951792066.html

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в мире, израиль, сша, иерусалим, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году