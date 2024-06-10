Нетаньяху провел встречу с Блинкеном, продвигающим сделку по сектору Газа
Премьер Израиля Нетаньяху встретился с Блинкеном, продвигающим сделку по Газе
© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу в Иерусалиме с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который совершает турне по странам Ближнего Востока с целью продвижения сделки о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников, сообщила в понедельник канцелярия израильского премьера.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в своей канцелярии в Иерусалиме. Во встрече принимают участие министр по стратегическим делам Рон Дермер, глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби и советник госсекретаря Дерек Коллетт", - говорится в сообщении.
В канцелярии добавили, что по завершении встречи в узком составе состоится расширенная встреча.
Ранее госдеп анонсировал, что Блинкен 10-12 июня посетит Египет, Израиль, Иорданию и Катар для обсуждения сделки по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. В понедельник госсекретаря США принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
В конце мая президент США Джо Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
В Израиле при этом на всех уровнях правительства заявляют, что его условия по прекращению огня в секторе Газа и цели военной операции не изменились. Нетаньяху регулярно подчеркивает, что не остановит войну, пока не будут достигнуты основные цели - полная ликвидация палестинского движения ХАМАС в военном и политическом плане, освобождение всех заложников, похищенных 7 октября 2023 года, и получение гарантий, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля. В движении ХАМАС же настаивают на полном прекращении войны и выводе израильских войск из анклава.