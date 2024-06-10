https://ria.ru/20240610/ukraina-1951368287.html

"США испугались". Россия достигла важной цели на Украине

"США испугались". Россия достигла важной цели на Украине - РИА Новости, 10.06.2024

"США испугались". Россия достигла важной цели на Украине

Джо Байден в интервью Time заявил, что Украину могут не взять в НАТО, даже когда боевые действия завершатся. Таким образом, Киеву останется рассчитывать только... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T08:00

2024-06-10T08:00

2024-06-10T08:00

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Джо Байден в интервью Time заявил, что Украину могут не взять в НАТО, даже когда боевые действия завершатся. Таким образом, Киеву останется рассчитывать только на уже предоставленную помощь альянса. Тем временем страны Глобального Юга предлагают пересмотреть и этот подход. О проектах послевоенного будущего — в материале РИА Новости.Если друг оказался вдруг"Мир выглядит так, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину. И это не означает вступление в НАТО. Это означает, что у нас с Украиной такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя", — вот что сказал Байден. И уточнил: как и раньше, он не готов поддержать вступление Киева в Североатлантический альянс. Однако, если Россия победит, следующей будет Польша.В Киеве это вызвало шок. Посольству США пришлось выступить с разъяснением: "Президент четко дал понять, что будущее Украины в НАТО, США подтвердили это на саммите в Вильнюсе вместе со всеми другими союзниками… Президент говорил лишь о том, что Украина пока не готова к вступлению".Но это мало кого успокоило. "Байден противоречит даже сам себе. В июле 2023-го он обещал, что мы точно попадем в НАТО, вопрос только во времени. Нынешняя его позиция прямо противоположная. Не думаю, что это изменение политической линии относительно нашего членства в альянсе, потому что ее просто нет. Ее никто не сформировал", — считает украинский политолог Михаил Шейтельман.Другой местный аналитик Виталий Портников расценил слова Байдена как попытку пригласить Путина к переговорам. "В том, что нас не берут в НАТО на данном этапе, ничего хорошего нет. Но возникает вопрос, есть ли шанс прекратить боевые действия. Может оказаться, что их продолжение приведет к консервации военного положения. <…> То есть жизнь как в Сирии", — рассуждает он.Зеленский накануне интервью Байдена в интервью The Guardian утверждал, что некоторые члены НАТО готовы к присоединению Украины. И они должны склонить на свою сторону американцев. "Соединенные Штаты сомневаются — боятся какой-то эскалации. <…> Если все действительно нас поддерживают, думаю, им хватит сил, ума и влияния, чтобы общаться с США, изменить их мнение, подход", — отметил он.Тот, который не стрелялПутин на встрече с представителями зарубежных информационных агентств описал собственное видение завершения конфликта: "Могу сказать то, что сказал Байдену: перестаньте поставлять оружие. Боевые действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев".И напомнил, что в 2022-м Москва и Киев были близки к подписанию мирного договора. В том числе по нейтральному статусу и денацификации. Однако Борис Джонсон, который тогда был премьер-министром Великобритании, велел украинцам воевать.Кроме того, Путин указал: президентство Владимира Зеленского кончилось. Поскольку выборов не было, по украинской конституции полномочия главы государства переходят спикеру парламента. "С кем подписывать договор? Тем не менее все можно решить. <…> Было бы желание подписывать, с кем — найдем, это другой вопрос", — добавил российский лидер.Как известно, Киев отказывается от любых переговоров с Москвой. В том числе в соответствии с пресловутой "формулой мира" Зеленского, подразумевающей фактически капитуляцию Кремля. Неудивительно, что Россия не участвует в швейцарской конференции по Украине. Однако многим странам такой подход не нравится, и они предлагают альтернативы.Так, в конце мая главы МИД Бразилии и Китая согласовали шесть пунктов своей программы урегулирования. Среди них: отказ от расширения зоны боевых действий и их обострения, мирная конференция с участием России и Украины, противодействие применению оружия массового поражения и атакам на ядерные объекты, включая АЭС. Также в Бразилии и КНР выступили против разделения мира на политические или экономические группы.Министр иностранных дел Ван И сообщил, что 26 стран готовы присоединиться к этому плану или рассматривают такую возможность. Еще 45 государств положительно оценили китайско-бразильский подход. Даже представители России и Украины по отдельности поддержали большую часть предложений.Еще не вечерГлава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил, что полностью согласен с Байденом. "Естественно, все должно закончиться так, чтобы Украина не вступила в НАТО и Россия никогда больше ее не атаковала. Другой вопрос, как этого добиться. Идеальный для Москвы вариант — включить в свой состав всю Украину", — говорит он.Компромиссные варианты тоже возможны. Однако настоящие гарантии безопасности, которые смогут получить Россия и Украина, — только те, которые они сами для себя завоюют. "Нельзя рассчитывать на чье-то честное слово", — подчеркнул политолог.У спецоперации есть цели, которых Москва намерена достичь, напомнил, в свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. "Ход боевых действий определит конфигурацию будущих переговоров. Но та тенденция, что наблюдается сейчас, не позволяет никому диктовать России, как себя вести", — уверен он.По его мнению, идеальный вариант — безоговорочная капитуляция Украины. И глобальный диалог о послевоенном устройстве мира, а не только с Киевом. В этом смысле инициатива Китая и Бразилии достаточно перспективна.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950727921.html

https://ria.ru/20240604/gruziya-1950214347.html

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украина, россия, сша, владимир путин, джо байден, нато, владимир зеленский