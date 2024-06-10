https://ria.ru/20240610/soznanie-1951521914.html

Признаки сознания обнаружены у ряда животных, заявил академик

Признаки сознания обнаружены у ряда животных, заявил академик - РИА Новости, 10.06.2024

Признаки сознания обнаружены у ряда животных, заявил академик

Кандидаты на обладание сознанием среди животных – млекопитающие, но возможно, и все позвоночные, включая птиц, земноводных, рептилий и рыб, а также некоторых из РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T03:05

2024-06-10T03:05

2024-06-10T13:57

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Кандидаты на обладание сознанием среди животных – млекопитающие, но возможно, и все позвоночные, включая птиц, земноводных, рептилий и рыб, а также некоторых из моллюсков и членистоногих, сказал в интервью РИА Новости директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин.Он выступил научным организатором Первой международной научной конференции "Сознание животных" с участием Далай-ламы в Дхарамсале на севере Индии в мае 2023 года. А в мае текущего года вместе с московским Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" академик Анохин собрал в столице Непала Катманду уже Второй международный форум “Как изучать и понимать сознание не у людей” с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира."В кандидаты на обладание сознанием, безусловно, попадают млекопитающие. Возможно – все позвоночные, потому что у них уже развита достаточно сложная центральная нервная система. В первую очередь к ним относятся птицы, но, может быть, и земноводные, и рептилии, и рыбы. Кроме того, видимо, некоторые из моллюсков и членистоногих. Из моллюсков, судя по всему, это осьминоги и каракатицы. Из членистоногих, например, крабы. Это не означает, что у других животных нет сознания, но в отношении названных мы имеем больше всего аргументов “за”", - сказал Анохин.Названные животные, по его словам, отвечают трем условиям, которые необходимы для обладания сознанием, согласно его теории. "У меня есть теория – гиперсетевая теория мозга – которая предсказывает, когда сознание появляется у живого существа. Теория говорит, что сознанием могут обладать те виды животных, у которых есть три необходимых составляющих. Первое – это нервная система, причем достаточно глубокая… Второй критерий – это наличие у организма функциональных систем, обладающих способностью порождать новое поведение… Третье – клетки в такой сети должны иметь механизмы долговременной памяти. Это позволит им накапливать новый опыт так же, как генетическая память накапливала результаты мутаций и отбора в эволюции", - пояснил академик.Отвечая на вопрос об имеющихся уже научных доказательствах сознания или его зачатков у животных, собеседник агентства отметил, что они лежат в двух областях. "Первая – это поведенческие способности. Многие животные способны вести себя похожим на нас образом в ситуациях, которые от людей требуют участия сознания. При этом некоторые исследователи говорят, что внешнее поведение не может служить критерием наличия сознания, потому что зомби или робот тоже будет себя так вести. Но если мы решим, что поведение может служить таким критерием, то значит, по принципу бритвы Оккама (не плодить лишних сущностей), следует принять, что эти животные обладают сознанием… Если животное, обладающее нервной системой, показывает все признаки боли, - то, скорее всего, оно испытывает такие же ощущения, как мы. Хотя, есть ученые, которые категорически не принимают этого подхода", - сказал Анохин.Существует и второй подход, который был развит в школе теории функциональных систем Вячеславом Швырковым (1939-1994, выдающийся российский нейрофизиолог и психолог, создатель научной школы "системной психофизиологии"). Он предполагает, что можно исследовать субъективные ощущения объективно. "Подход теории функциональных систем предполагает, что мы можем объективно исследовать и понять субъективный мир животного, если заглянем во время поведения в его мозг и подсмотрим, как ведут себя нейроны, демонстрирующие отношение животного к окружающему миру, его ценности, его интересы. По наличию специализированной активности нейронов мы можем понять, что животное видит, выделяет в мире. Например, что животное в экспериментальной камере различает, что это одна педаль, с помощью которой оно добывает пищу, а это другая", - добавил Анохин.Обсуждая доклады конференций, он отметил, что открытием стали способности шмелей и пчел, в частности, "научиться использовать инструменты и учиться этому, наблюдая за другими пчелами, а также играть, получая от этого удовольствие". "Еще некоторое время назад такие способности считались прерогативой лишь позвоночных животных, имеющих очень сложную нервную систему… Это очень важные новые данные, меняющие наши представления о мире насекомых", - пояснил академик.По его словам, ученым предстоит ответить на вопрос, где провести границу между сознанием и несознанием, чувствующими и нечувствующими формами жизни. "Не случайно я пригласил участников, работающих с растениями, а также гидрами – одними из самых простых существ, имеющих нервную систему. Потому что растения и гидры - кандидаты на отсечение. Чтобы понять, где граница, нужно видеть то, что находится по другую ее сторону. Надо внимательно посмотреть: здесь ли мы уже проведем разделение, или же мы отсечем чувствующее и нечувствующее, скажем, на пчелах, или на лягушках?", - пояснил научный организатор форума о сознании.Читайте полный текст интервью Константина Анохина >>

https://ria.ru/20240425/anokhin-1942314116.html

https://ria.ru/20240530/soznanie-1949306082.html

https://ria.ru/20230515/pchely-1871909137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

индия, непал, катманду, наука