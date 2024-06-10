https://ria.ru/20240610/smirnitskiy-1951544399.html

Биография Валентина Смирнитского

Биография Валентина Смирнитского - РИА Новости, 10.06.2024

Биография Валентина Смирнитского

Актер театра и кино, народный артист России Валентин Георгиевич Смирнитский родился 10 июня 1944 года в Москве. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T01:43

2024-06-10T01:43

2024-06-10T01:43

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Актер театра и кино, народный артист России Валентин Георгиевич Смирнитский родился 10 июня 1944 года в Москве.В 1965 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Веры Львовой).По окончании училища был приглашен в три московских театра и Театр имени Ленсовета в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Артист принял приглашение режиссера Анатолия Эфроса и был зачислен в труппу московского "Ленкома" (ныне "Ленком Марка Захарова"), где служил с 1965 по 1967 год. На сцене театра дебютировал в роли Треплева в спектакле "Чайка" по одноименной пьесе Антона Чехова.В 1967 году вместе с Анатолием Эфросом и другими актерами перешел в Театр на Малой Бронной (ныне Театр на Бронной), где проработал до 1985 года. Здесь актер исполнил роли Андрея Прозорова в "Трех сестрах" Антона Чехова, Дон Жуана в одноименной постановке по пьесе Мольера, Кассио в "Отелло" и Меркуцио в "Ромео и Джульетте" Уильяма Шекспира, Кочкарева в "Женитьбе" Николая Гоголя и другие.С 1989 по 1993 год играл в театре "Детектив" у Василия Ливанова.С 1999 по 2004 год артист служил в Театре Луны (ныне Театр на Малой Ордынке), где сыграл роль императора Николая I в "Путешествии дилетантов", а также Девре Уоррена в постановке "Ночь нежна".С 2004 года играет в антрепризе.Кинодебют Смирнитского состоялся в 1965 году в фильме режиссера Вадима Дербенева "Последний месяц осени". Известность пришла к нему после ролей в таких популярных фильмах как "Семь стариков и одна девушка" (1968), "Удар! Еще удар!" (1968), "Щит и меч" (1968), "Адъютант Его превосходительства" (1969).Одной из самых успешных в карьере Смирнитского стала роль Портоса в многосерийном фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д’Артаньян и три мушкетера" (1979).В 1980-х годах актер много снимался в кино и сыграл в таких картинах, как "Однажды, двадцать лет спустя" (1980), "Отцы и деды" (1982), "Шурочка" (1982), "Третий в правом ряду" (1984), "Искренне Ваш" (1985), "Визит к Минотавру" (1987), "Аэлита, не приставай к мужчинам" (1988), "Артистка из Грибова" (1988), "Визит дамы" (1989) и других.В 1990-х годах актер вновь исполнил роль Портоса в картине "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992), сыграл в фильмах "Скандал в нашем Клошгороде" (1993), "Аферы, музыка, любовь…" (1997), "Любовь зла…" (1999) и других.В последующие годы Смирнитский снялся в фильмах "Лицо французской национальности" (2000), "Театральный роман" (2002), "Вокзал" (2003), "Пан или пропал" (2003), "Красная капелла" (2004), "Мастер и Маргарита" (2005), "Возвращение мушкетеров" (2009), "Любовь – не то, что кажется" (2009), "Джентльмены, удачи!" (2012), "Легенда №17" (2012), "Чиста вода у истока" (2014), "Идеальная жертва" (2015), "Таинственная страсть" (2015), "Мавр сделал свое дело" (2016), "Серебряный бор" (2017), "Любовь по найму" (2018), "Пассажир из Сан-Франциско" (2019) и др.Актер также играл в большом количестве сериалов, среди которых "На углу у Патриарших-2,3,4" (2001, 2004), "Вокзал" (2003), "Исцеление любовью" (2004), "Умножающий печаль" (2005), "Страсти по кино" (2006), "Путейцы" (2007), "Две сестры" (2008), "Папины дочки" (2009-2010), "Повороты судьбы" (2013), "Курортная полиция" (2014), "Идеальная жертва" (2015), "Тайна кумира" (2016) и другие. Фильмография артиста насчитывает более 170 работ. Среди фильмов и сериалов последних лет "Детектив на миллион 3" (2020), "Казнь" (2022), "Жених из хорошей семьи" (2022), "Счастье не за горами" (2023), "Курьеры" (2024), "20/22" (2024), "Загляни ему в голову" (2024) и др.Валентин Смирнитский выступил в качестве актера дубляжа множества игровых и анимационных лент: "80 дней вокруг света" (1972), "Воздушный мост" (1974), "Красивая жизнь" (1990), "Три мушкетера" (1993), "Адвокат дьявола" (1997), "Пятый элемент" (1997), "Большой Лебовски" (1998), "Знакомьтесь, Джо Блэк" (1998), "Котопес" (1998-2001), "Гладиатор" (2000), "Дневник Бриджит Джонс" (2001) "Фанфан-Тюльпан" (2003), "Троя" (2004) и другие.Валентин Смирнитский – народный артист РФ (2005).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, анатолий эфрос, театр на бронной, ленком, москва, ленинград