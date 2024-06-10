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Далай-лама совершает революцию в отношениях цивилизаций, считает академик - РИА Новости, 10.06.2024
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Религия
 
06:40 10.06.2024 (обновлено: 13:54 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/revolyutsiya-1951527956.html
Далай-лама совершает революцию в отношениях цивилизаций, считает академик
Далай-лама совершает революцию в отношениях цивилизаций, считает академик - РИА Новости, 10.06.2024
Далай-лама совершает революцию в отношениях цивилизаций, считает академик
Далай-лама XIV совершает революцию в отношениях между цивилизациями Запада и Востока, соединяя в исследованиях сознания объективный подход и субъективный мир,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T06:40
2024-06-10T13:54
религия
индия
непал
восток
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
религия
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Далай-лама XIV совершает революцию в отношениях между цивилизациями Запада и Востока, соединяя в исследованиях сознания объективный подход и субъективный мир, личные переживания, сказал в интервью РИА Новости директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин.Диалог крупнейших российских специалистов в области изучения мозга и сознания с буддийскими учеными начался в 2017 году, когда в Дели была проведена конференция "Природа сознания". Делегация российских ученых во главе с академиком Анохиным провела серию дискуссий с Далай-ламой XIV, буддийскими учеными и монахами. Вторая конференция "Понимание мира" состоялась в 2018 году в Дхарамсале на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. Одним из ее итогов стал запуск проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях в Индии, который с 2019 года осуществляется под руководством академика РАН Святослава Медведева. С 2022 года исследования также проводятся в монастырях Непала. Как рассказал РИА Новости ведущий участник проекта, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан, российские ученые – первые и единственные изучают именно глубокие тантрические практики в буддийских монастырях."Я отношусь с огромным уважением к Далай-ламе как к великой личности и выдающемуся уму. Уму, совершающему, мне кажется, революцию в цивилизационном масштабе - в отношениях между двумя историческими культурами, двумя цивилизациями. Это смелый и очень глубокий шаг", - сказал Анохин, отвечая на вопрос о целях сотрудничества ученых с Далай-ламой.Академик разделяет методологические установки Далай-ламы в отношении "исследования сознания как центральной сущности человеческой жизни", соединения подходов "объективных исследований" и "исследований субъективного мира, то есть личных переживаний". "И если одна половина мира (западная) развивалась, совершенствуя и тренируя одни методы (объективные), а другая (восточная) – другие (субъективные), то сегодня им надо идти навстречу друг другу. И нужны специально созданные условия, в которых они должны взаимопроникать, обогащать друг друга", - уверен собеседник агентства."Я разделяю принципиальную позицию буддизма о важнейшем переходе между чувствующим и не чувствующим, разумным и неразумным, переживающим и не переживающим, сознающим и не сознающим миром. А в западном мышлении такая фундаментальная граница была проведена между живым и неживым", - отметил Анохин.По его словам, это не означает, что фундаментальная граница только одна. Он полагает, что границы две, а в истории было два критических перехода. "Первый - переход от неживой материи – к живой. И второй - от не чувствующей материи – к сознающим существам. На этот переход нужно обращать особое внимание, и буддизм уже это делает, а Запад должен еще научиться придавать ему особое значение", - считает академик.Он считает важным для современной науки изучение сознания животных и выступил научным организатором уже двух крупных международных научных конференций, посвященных этой теме. Первая конференция "Сознание животных" с участием Далай-ламы прошла в Дхарамсале в мае 2023 года. А в мае текущего года вместе с московским Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" Анохин собрал в столице Непала Катманду уже Второй международный форум “Как изучать и понимать сознание не у людей” с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира.Читайте полный текст интервью Константина Анохина &gt;&gt;
https://ria.ru/20230708/dalay-lama-1882952533.html
https://ria.ru/20231208/buddizm-1914790462.html
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индия, непал, восток, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), религия
Религия, Индия, Непал, Восток, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо), Религия
Далай-лама совершает революцию в отношениях цивилизаций, считает академик

Академик Анохин: Далай-лама совершает революцию в отношениях цивилизаций

© РИА Новости / Нина Алексеева | Перейти в медиабанкДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Нина Алексеева
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Далай-лама XIV совершает революцию в отношениях между цивилизациями Запада и Востока, соединяя в исследованиях сознания объективный подход и субъективный мир, личные переживания, сказал в интервью РИА Новости директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин.
Диалог крупнейших российских специалистов в области изучения мозга и сознания с буддийскими учеными начался в 2017 году, когда в Дели была проведена конференция "Природа сознания". Делегация российских ученых во главе с академиком Анохиным провела серию дискуссий с Далай-ламой XIV, буддийскими учеными и монахами. Вторая конференция "Понимание мира" состоялась в 2018 году в Дхарамсале на севере Индии, где расположена резиденция Далай-ламы. Одним из ее итогов стал запуск проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях в Индии, который с 2019 года осуществляется под руководством академика РАН Святослава Медведева. С 2022 года исследования также проводятся в монастырях Непала. Как рассказал РИА Новости ведущий участник проекта, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан, российские ученые – первые и единственные изучают именно глубокие тантрические практики в буддийских монастырях.
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"Я отношусь с огромным уважением к Далай-ламе как к великой личности и выдающемуся уму. Уму, совершающему, мне кажется, революцию в цивилизационном масштабе - в отношениях между двумя историческими культурами, двумя цивилизациями. Это смелый и очень глубокий шаг", - сказал Анохин, отвечая на вопрос о целях сотрудничества ученых с Далай-ламой.
Академик разделяет методологические установки Далай-ламы в отношении "исследования сознания как центральной сущности человеческой жизни", соединения подходов "объективных исследований" и "исследований субъективного мира, то есть личных переживаний". "И если одна половина мира (западная) развивалась, совершенствуя и тренируя одни методы (объективные), а другая (восточная) – другие (субъективные), то сегодня им надо идти навстречу друг другу. И нужны специально созданные условия, в которых они должны взаимопроникать, обогащать друг друга", - уверен собеседник агентства.
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"Я разделяю принципиальную позицию буддизма о важнейшем переходе между чувствующим и не чувствующим, разумным и неразумным, переживающим и не переживающим, сознающим и не сознающим миром. А в западном мышлении такая фундаментальная граница была проведена между живым и неживым", - отметил Анохин.
По его словам, это не означает, что фундаментальная граница только одна. Он полагает, что границы две, а в истории было два критических перехода. "Первый - переход от неживой материи – к живой. И второй - от не чувствующей материи – к сознающим существам. На этот переход нужно обращать особое внимание, и буддизм уже это делает, а Запад должен еще научиться придавать ему особое значение", - считает академик.
Он считает важным для современной науки изучение сознания животных и выступил научным организатором уже двух крупных международных научных конференций, посвященных этой теме. Первая конференция "Сознание животных" с участием Далай-ламы прошла в Дхарамсале в мае 2023 года. А в мае текущего года вместе с московским Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" Анохин собрал в столице Непала Катманду уже Второй международный форум “Как изучать и понимать сознание не у людей” с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира.
Читайте полный текст интервью Константина Анохина >>
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