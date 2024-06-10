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При боевых действиях в ДНР пострадали три сотрудника МЧС, тушивших пожар - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/postradavshie-1952068675.html
При боевых действиях в ДНР пострадали три сотрудника МЧС, тушивших пожар
При боевых действиях в ДНР пострадали три сотрудника МЧС, тушивших пожар - РИА Новости, 10.06.2024
При боевых действиях в ДНР пострадали три сотрудника МЧС, тушивших пожар
В ДНР вследствие боевых действий пострадали три сотрудника МЧС России, тушившие пожар в доме, сообщается в понедельник в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T21:55
2024-06-10T21:55
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В ДНР вследствие боевых действий пострадали три сотрудника МЧС России, тушившие пожар в доме, сообщается в понедельник в Telegram-канале МЧС РФ. "В ДНР вследствие боевых действий пострадали три сотрудника МЧС России. Они тушили пожар в доме из-за попадания взрывоопасного предмета в Докучаевском городском округе", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что личный состав самостоятельно добрался с места происшествия до больницы. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.
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россия
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происшествия, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При боевых действиях в ДНР пострадали три сотрудника МЧС, тушивших пожар

При боевых действиях в ДНР пострадали три сотрудника МЧС, тушивших пожар в доме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В ДНР вследствие боевых действий пострадали три сотрудника МЧС России, тушившие пожар в доме, сообщается в понедельник в Telegram-канале МЧС РФ.
"В ДНР вследствие боевых действий пострадали три сотрудника МЧС России. Они тушили пожар в доме из-за попадания взрывоопасного предмета в Докучаевском городском округе", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что личный состав самостоятельно добрался с места происшествия до больницы. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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