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При боевых действиях в ДНР пострадали три сотрудника МЧС, тушивших пожар
При боевых действиях в ДНР пострадали три сотрудника МЧС, тушивших пожар - РИА Новости, 10.06.2024
При боевых действиях в ДНР пострадали три сотрудника МЧС, тушивших пожар
В ДНР вследствие боевых действий пострадали три сотрудника МЧС России, тушившие пожар в доме, сообщается в понедельник в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T21:55
2024-06-10T21:55
2024-06-10T21:55
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В ДНР вследствие боевых действий пострадали три сотрудника МЧС России, тушившие пожар в доме, сообщается в понедельник в Telegram-канале МЧС РФ. "В ДНР вследствие боевых действий пострадали три сотрудника МЧС России. Они тушили пожар в доме из-за попадания взрывоопасного предмета в Докучаевском городском округе", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что личный состав самостоятельно добрался с места происшествия до больницы. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.
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происшествия, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При боевых действиях в ДНР пострадали три сотрудника МЧС, тушивших пожар
При боевых действиях в ДНР пострадали три сотрудника МЧС, тушивших пожар в доме