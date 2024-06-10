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При боевых действиях в ДНР пострадали три сотрудника МЧС, тушивших пожар

При боевых действиях в ДНР пострадали три сотрудника МЧС, тушивших пожар - РИА Новости, 10.06.2024

При боевых действиях в ДНР пострадали три сотрудника МЧС, тушивших пожар

В ДНР вследствие боевых действий пострадали три сотрудника МЧС России, тушившие пожар в доме, сообщается в понедельник в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:55

2024-06-10T21:55

2024-06-10T21:55

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В ДНР вследствие боевых действий пострадали три сотрудника МЧС России, тушившие пожар в доме, сообщается в понедельник в Telegram-канале МЧС РФ. "В ДНР вследствие боевых действий пострадали три сотрудника МЧС России. Они тушили пожар в доме из-за попадания взрывоопасного предмета в Докучаевском городском округе", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что личный состав самостоятельно добрался с места происшествия до больницы. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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происшествия, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)