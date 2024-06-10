https://ria.ru/20240610/opasnost-1952067187.html

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.06.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:32

2024-06-10T21:32

2024-06-10T21:51

белгород

шебекино

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Белгороде и Шебекино объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.В Telegram-канале ГУМЧС по региону добавили, что ракетная опасность также объявлена на территории Шебекинского городского округа и в городе Шебекино.Позднее МЧС сообщило об отмене сигнала."РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240607/reb-1950698682.html

белгород

шебекино

белгородский район

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белгород, шебекино, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков