https://ria.ru/20240610/murashko-1951774092.html

Михаил Мурашко: значимых проблем с лекарствами сегодня в России нет

Михаил Мурашко: значимых проблем с лекарствами сегодня в России нет - РИА Новости, 10.06.2024

Михаил Мурашко: значимых проблем с лекарствами сегодня в России нет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума подвел предварительные итоги... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:00

2024-06-10T11:00

2024-06-10T11:00

пмэф-2024

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума подвел предварительные итоги реализации нацпроекта "Здравоохранение", который заканчивается в этом году, рассказал о планах по дальнейшему развитию медицины в России, о ситуации с кадрами и подготовке медиков. Министр поделился мнением о том, как сказалась ускоренная регистрация лекарств на их качестве, а также сообщил об увеличении числа желающих иностранцев лечиться в России. Беседовала Людмила Белоножко.— В этом году заканчивается нацпроект "Здравоохранение". Как оцениваете результаты его реализации? Что удалось сделать? С чем возникали сложности?— В этом году заканчивается большинство федеральных проектов за исключением модернизации первичного звена, который продолжается и на 2025 год. Модернизация первичного звена на начальном этапе составляла суммарно 1,1 триллиона рублей. Проект будет продолжать реализовываться. В последующем стоит задача, чтобы вся система здравоохранения, первичное звено было полностью модернизировано и соответствовало современным требованиям, касаемых как технологий диагностики, лечения, реабилитации, так и цифрового сопровождения пациентов.Благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение" в части борьбы с онкологическими заболеваниями удалось значительно изменить инфраструктуру. С 2019 года по настоящее время в медицинские учреждения было поставлено 16 560 единиц медоборудования и построено 13 онкологических диспансеров и их корпусов. Плюс у нас ежегодно идет финансирование в объеме 140 миллиардов рублей дополнительно на оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, в том числе на лекарственную терапию. Общее количество годовых расходов на онкологию составляет порядка 320 миллиардов рублей из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Ежегодно порядка 600 тысяч случаев выявляется, на учете стоит чуть более 3 миллионов человек. Этот проект уже дал свои результаты по увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Количество пациентов, которые после постановки диагноза прожили более 5 лет, с начала реализации нацпроекта увеличилось на 8% — это хороший результат. Ну а для того, чтобы достичь еще более высоких результатов, нужны новые технологии лечения и диагностики.Большие изменения произошли в части оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Надо отметить, что открыто уже 100 центров по оказанию помощи пациентам этого профиля. Кроме того, мы выделили дополнительные средства на лекарства для пациентов, перенесших инфаркты и инсульты. Сегодня их получает более 800 тысяч пациентов в год. Список бесплатных лекарств для них с начала реализации программы расширился на 8 препаратов. Расширяется и перечень получателей лекарств по этой программе.По кадрам в прошлом году мы впервые зафиксировали прирост числа врачей в системе оказания медицинской помощи – плюс 10 тысяч. Беспрецедентные меры поддержки медиков сегодня реализуются по поручению президента. Это и программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", дополнительные социальные выплаты для первичного звена — все это колоссальный финансовый ресурс, который направлен на укрепление кадрового потенциала.— Как видите дальнейшее развитие здравоохранения после завершения нацпроекта? Какие направления требуют особого внимания?— По новым национальным проектам общие направления определены президентом. Сейчас началась работа с регионами по конкретному их наполнению. До 1 сентября все национальные проекты должны быть сверстаны уже с конкретными планами.Среди тех направлений, которые планируется расширять, — это помощь матери и ребенку: проект по модернизации женских консультаций, расширение сети и обновление медицинского оборудования в перинатальных центрах, детских больницах.Надо отметить, что закономерной является работа не только над инфраструктурой и кадровым составом, но важно и вовлечение самого пациента. Сейчас рассматриваем предложения по формированию нацпроекта, направленного на формирование здорового образа жизни и снижения факторов риска, в том числе социально-негативных привычек. Это направление является весьма перспективным и эффективным по соотношению расходов и результатов.— Планируется ли увеличить набор в медицинские вузы в этом году? Не ожидается ли ужесточения правил при целевом наборе, чтобы выпускники исполняли обязательства и приезжали на работу?— Надо сказать, что подготовка медиков по конкретным задачам здравоохранения – это вклад в повышение эффективности работы медицинского персонала. Число бюджетных мест приема на медицинские специальности в специалитете выросло с 26,8 тысячи в 2019 году до 35,1 тысячи в 2024 году. Количество обучающихся в вузах в ординатуре за последние 5 лет выросло на 42% — с 13812 мест в 2019 году до 19700 мест в 2024 году. Причем отмечается и положительная динамика по целевому приему – за 5 лет на 140%. При поступлении в 2024 году 98,4% мест в ординатуре будут целевыми.По целевому набору сегодня уже внесены в законодательство ряд изменений. В этом году изменили подход к целевой подготовке специалистов. Меняется процедура подачи заявки на обучение, получения направления и поступления в вуз. Рассматривается и ряд новых предложений, но пока они на стадии обсуждения.Сейчас с депутатами Госдумы отрабатывается ряд поправок, которые касаются повышения качества подготовки в вузах. Ужесточаются требования к клиническим базам и к ряду других направлений.Кроме того, работаем над повышением ответственности студентов, которые получают медицинское образование. Поддерживаем молодых специалистов.— Много тех, кто после целевого обучения отказывается отрабатывать?— В регионах ситуация разная, но в целом обязательства выполняются. Так, в 2022-2023 году по программе "Вуз-регион" практически 70% свои обязательства выполнили, здесь нужно учесть, что часть выпускников специалитета продолжают обучение в ординатуре.— Во время пандемии было принято решение по ускоренной регистрации ряда препаратов. Насколько оправдано было такое решение? Не планируется ли отменить его и вернуть прежние правила?— Оправдано. Чтобы нивелировать риски для пациентов и обеспечить преемственность в лекарственной терапии, для этого на основе системы маркировки сделана витрина данных, которая позволяет прогнозировать, в том числе, наличие препаратов на рынке. В случае если появляются те или иные риски, то для препаратов, в которых нуждается страна, принимаются решения по ускоренному доступу. Это преимущественно для дженериков или биоаналогов.По инновационным препаратам, которые являются прорывными и могут спасать пациентов, для которых раньше не было терапии, также предусмотрена процедура сокращения срока доступа на рынок.— Это отразилось как-то на качестве препаратов?— Поскольку изменились лишь административные процедуры, за счет их ускорения, то нет. Требования к проведению клинических испытаний не снижаются, они установлены Евразийским союзом. Доказательная база собирается качественная. После регистрации препарата продолжаются наблюдения, поэтому вся процедура быстрого доступа препаратов на рынок однозначно не пошла в ущерб качеству и эффективности. Безопасность пациента превыше всего.— Не отмечается ли каких-то проблем с препаратами на сегодняшний день?— Значимых проблем сегодня нет.— Как развивается направление медицинского туризма? Какие виды помощи наиболее востребованы? Из каких стран чаще всего приезжают пациенты? Какой доход это приносит государству?— Интерес к системе здравоохранения Российской Федерации большой. В первую очередь, мы видим, что пациенты, которые ранее выбирали лечение за пределами РФ, меняют свое отношение к лечению в России. Они видят, что вся медпомощь, за которой ранее они обращались за рубежом, теперь доступна в нашей стране.Сегодня происходит, например, значительное снижение числа случаев, когда женщины выезжали рожать за рубеж. Сейчас перинатальная помощь в стране абсолютно достойная, на очень высоком уровне. Это подтверждается цифрами. Такая же ситуация по сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологическим и многим другим.Мы видим, высокий интерес и возрастающий поток иностранных граждан, желающих получить медицинскую помощь в России. Современные технологии позволяют более быстро вылечить пациента, оказать ему медицинскую помощь за счет малоинвазивных методик, за счет диагностики, поэтому пациенты требуют меньше времени пребывания в стационаре. Возможности наших клиник большие. Они могут принять иностранных граждан без задержки оказания медпомощи россиянам.По нацпроекту мы должны были достичь показателя в 1 миллиард долларов в год доходов от медицинского туризма, он выполняется, несмотря на то что курс доллара изменился, то есть объемы помощи приросли. Сегодня в их структуре все больше появляется высокотехнологичных методов лечения.— Как оцениваете уровень развития здравоохранения в новых регионах? Будет ли предусмотрен для них отдельный проект в новом нацпроекте?— Уже сегодня новые регионы вошли в ряд программ, в том числе по модернизации первичного звена, по укреплению помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сформированы уже первичные региональные сосудистые отделения. Мы создали федеральный институт в Донецке. На территории субъектов обеспечили выдачу полисов ОМС всем гражданам РФ, поэтому в данных регионах стало доступно и направление в ведущие клиники страны или соседние регионы.Изменения по инфраструктуре — более 200 медицинских объектов было отремонтировано и построено в новых регионах, в 2024 году запланировано еще 110. Поставляется и новое оборудование для лечения злокачественных новообразований, операционное оборудование для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.— На ПМЭФ у вас прошла встреча с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто? О чем удалось договориться? Планируется ли расширение сотрудничества?— Венгерские коллеги очень прагматичны и деполитизированы в формате взаимодействия. Они четко видят результаты экономического партнерства с Россией во всех направлениях. У нас уже есть первые результаты взаимодействия по медицине, связанные с оказанием медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями. Мы обсуждали расширение сотрудничества по направлению фармацевтики с акцентом на современные лекарственные препараты, в том числе радиофармацевтические. Это взаимные поставки.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

интервью - авторы, россия, михаил мурашко, донецк, венгрия, петер сийярто, евразийский союз, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)