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Изучение мозга как гиперсети поможет понять душу - РИА Новости, 10.06.2024
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Наука
 
06:15 10.06.2024 (обновлено: 13:55 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/mozg-1951525877.html
Изучение мозга как гиперсети поможет понять душу
Изучение мозга как гиперсети поможет понять душу - РИА Новости, 10.06.2024
Изучение мозга как гиперсети поможет понять душу
Изучение мозга как “нейронной гиперсети”, постепенно складывающейся у организма в ходе индивидуального обучения, поможет понять, что такое разум, сознание и... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T06:15
2024-06-10T13:55
наука
индия
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Изучение мозга как “нейронной гиперсети”, постепенно складывающейся у организма в ходе индивидуального обучения, поможет понять, что такое разум, сознание и душа, сказал в интервью РИА Новости директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин.Он выступил научным организатором Первой международной научной конференции "Сознание животных" с участием Далай-ламы в Дхарамсале на севере Индии в мае 2023 года. А в мае текущего года вместе с московским Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" академик Анохин собрал в столице Непала Катманду уже Второй международный форум “Как изучать и понимать сознание не у людей” с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира."Мозг — это не просто нейронная сеть, которую можно вырастить и в чашке Петри, а формирующаяся на ее основе нейронная гиперсеть, постепенно складывающаяся у организма в ходе индивидуального обучения. Эта гиперсеть и несет наше "я" со всеми его опытом, переживаниями, отношениями с окружающим миром... Когда мы поймем законы формирования этой гиперсети и принципы ее устройства, то из этого мы сможем вывести и что такое разум, и что такое сознание, и что такое душа, как ее понимали на протяжении истории человечества. Сможем дать научные определения всему этому", - сказал Анохин.По его словам, "нейронная гиперсеть" имеет свою особую структуру, которую сложно исследовать. Сложно, потому что каждый узел такой сети не лежит в какой-то точке мозга, а является распределенной командой – "ассамблеей" нейронов в разных областях, работающих вместе."Нам кажется, что мы понимаем, что мозг - это орган, похожий на печень, почки, что это сероватая мягкая ткань, состоящая из миллиардов связанных клеток. Но на основании суммы исследований и теоретических предпосылок я убежден, что мозг – это совсем другое. И науке еще предстоит это понять", - отметил собеседник агенства.Согласно его "гиперсетевой теории мозга", сознанием могут обладать те виды животных, у которых есть три необходимых составляющих: глубокая нервная система, функциональные системы, обладающие способностью порождать новое поведение, и механизмы долговременной памяти для накапливания нового опыта.При этом ни один из названных признаков сознания, по словам академика, "не является строго биологическим". "И инопланетные существа, имеющие сознание, должны отвечать этим же критериям теории, иначе у них сознание бы не возникло. И сознание у искусственного интеллекта тоже должно отвечать этим требованиям", - заключил Анохин.Читайте полный текст интервью Константина Анохина &gt;&gt;
https://ria.ru/20240425/anokhin-1942314116.html
https://ria.ru/20230511/ulitka-1870973685.html
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индия, непал, катманду, наука
Наука, Индия, Непал, Катманду, Наука
Изучение мозга как гиперсети поможет понять душу

Академик Анохин: изучение мозга как гиперсети поможет понять сознание и душу

© Фото : Айлан ОюнАкадемик Константин Анохин
Академик Константин Анохин - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Айлан Оюн
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Изучение мозга как “нейронной гиперсети”, постепенно складывающейся у организма в ходе индивидуального обучения, поможет понять, что такое разум, сознание и душа, сказал в интервью РИА Новости директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, нейрофизиолог Константин Анохин.
Он выступил научным организатором Первой международной научной конференции "Сознание животных" с участием Далай-ламы в Дхарамсале на севере Индии в мае 2023 года. А в мае текущего года вместе с московским Фондом содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра" академик Анохин собрал в столице Непала Катманду уже Второй международный форум “Как изучать и понимать сознание не у людей” с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира.
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"Мозг — это не просто нейронная сеть, которую можно вырастить и в чашке Петри, а формирующаяся на ее основе нейронная гиперсеть, постепенно складывающаяся у организма в ходе индивидуального обучения. Эта гиперсеть и несет наше "я" со всеми его опытом, переживаниями, отношениями с окружающим миром... Когда мы поймем законы формирования этой гиперсети и принципы ее устройства, то из этого мы сможем вывести и что такое разум, и что такое сознание, и что такое душа, как ее понимали на протяжении истории человечества. Сможем дать научные определения всему этому", - сказал Анохин.
По его словам, "нейронная гиперсеть" имеет свою особую структуру, которую сложно исследовать. Сложно, потому что каждый узел такой сети не лежит в какой-то точке мозга, а является распределенной командой – "ассамблеей" нейронов в разных областях, работающих вместе.
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"Нам кажется, что мы понимаем, что мозг - это орган, похожий на печень, почки, что это сероватая мягкая ткань, состоящая из миллиардов связанных клеток. Но на основании суммы исследований и теоретических предпосылок я убежден, что мозг – это совсем другое. И науке еще предстоит это понять", - отметил собеседник агенства.
Согласно его "гиперсетевой теории мозга", сознанием могут обладать те виды животных, у которых есть три необходимых составляющих: глубокая нервная система, функциональные системы, обладающие способностью порождать новое поведение, и механизмы долговременной памяти для накапливания нового опыта.
При этом ни один из названных признаков сознания, по словам академика, "не является строго биологическим". "И инопланетные существа, имеющие сознание, должны отвечать этим же критериям теории, иначе у них сознание бы не возникло. И сознание у искусственного интеллекта тоже должно отвечать этим требованиям", - заключил Анохин.
Читайте полный текст интервью Константина Анохина >>
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