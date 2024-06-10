https://ria.ru/20240610/moshennichestvo-1951846059.html

Эксперт рассказала, как распознать мошенников при поиске работы

Эксперт рассказала, как распознать мошенников при поиске работы - РИА Новости, 10.06.2024

Эксперт рассказала, как распознать мошенников при поиске работы

Работодатели-мошенники часто пытаются выманить у соискателей личные данные, деньги на товары или услуги - для трудоустройства же достаточно ФИО, паспорта,... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T02:09

2024-06-10T02:09

2024-06-10T02:09

технологии

татьяна нечаева

headhunter

россия

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Работодатели-мошенники часто пытаются выманить у соискателей личные данные, деньги на товары или услуги - для трудоустройства же достаточно ФИО, паспорта, данных об опыте работы и образовании, ИНН и СНИЛС, рассказала РИА Новости главный эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева. "Иногда мошенники размещают фиктивные вакансии, а затем пытаются выманить у соискателей деньги или личные данные под различными предлогами… Помните, что на этапе трудоустройства работодатель в праве спрашивать только ФИО, данные о предыдущих местах работы, паспорт, трудовую книжку, ИНН, СНИЛС, сведения об образовании", - сказала Нечаева. Так, например, они предлагают оплатить спецодежду, рабочую технику, визу, финальный этап собеседования, курс, сертификат и так далее. А также отправить CVC код банковской карты для перечисления зарплаты, предоставить информацию о кредитной истории, предоставить контактные данные друзей или родственников и сведения об их доходах, вложить деньги в продукт и получить кратно больше и прочие способы. "Чтобы отличить мошенника от добросовестного работодателя, соискателям стоит проверить юридическую информацию о компании: можно найти компанию по ИНН, имени генерального директора или юридическому названию. Иногда обещают золотые горы, но фактически компания была зарегистрирована недавно, не имеет оборота, сотрудников, хотя в вакансии указано, что работают более 100 человек", - объяснила юрист. Еще один способ обмана соискателей - притвориться коучем и предложить уникальные авторские курсы с сертификатом для работы в их стартапе. По словам Нечаевой, такие предложения стали чаще встречаться в инвестиционной и в IT сферах. Компания с хорошим брендом вряд ли будет использовать обещания вроде "мы научим вас зарабатывать", так как любой бизнес работает на прибыль. Работодатель точно не будет обещать сделать из соискателя миллионера. Как правило сайты по поиску работы предпринимают действия для безопасности пользователей. Все компании, которые хотят разместить свои предложения о работе, проходят проверку и получают специальную маркировку. Для идентификации компании могут запросить копии документов, подтверждающих регистрацию юридического лица и фактическую деятельность. Кроме того, вакансии с признаками мошенничества или дискриминации при отборе кандидатов блокируются.

https://ria.ru/20240505/oprosy-1943920265.html

https://ria.ru/20240528/komissiya-1948798065.html

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технологии, татьяна нечаева, headhunter, россия, общество