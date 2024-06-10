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Борис Листов: нужно увеличивать финансирование сельской ипотеки

Борис Листов: нужно увеличивать финансирование сельской ипотеки - РИА Новости, 10.06.2024

Борис Листов: нужно увеличивать финансирование сельской ипотеки

Сельская ипотека в нынешних условиях является суперпрограммой, так как дает беспрецедентные плюсы заемщикам, поэтому важно нарастить ее финансирование, считает... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:00

2024-06-10T09:00

2024-06-10T09:00

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Сельская ипотека в нынешних условиях является суперпрограммой, так как дает беспрецедентные плюсы заемщикам, поэтому важно нарастить ее финансирование, считает председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 он рассказал, как рядовые граждане становятся инвесторами в агропроекты, как создать комфортную жизнь на селе, а также о том, планирует ли банк выходить на IPO. Беседовала Яна Чурочкина.— Какие достижения агросектора вы можете особенно выделить? Можно сказать, что он стал одной из самых успешных отраслей российской экономики?— Ключевой показатель в том, что сегодня наша страна полностью обеспечивает себя всеми основными продуктами питания. Уровень самообеспеченности по зерну — 171%, по растительному маслу — 227%, по мясу – 102%. Только представьте: с 2000 года прирост по овощам в четыре раза, по свинине – десятикратное увеличение.В общем, нам удалось закрыть потребности внутреннего рынка за довольно короткий период. Это если смотреть на успехи АПК глазами покупателей.А если со стороны бизнеса, то мы видим значительный рост эффективности. Доля прибыльных сельхозпредприятий приближается к 90%, а рентабельность достигает почти 20%.— Россельхозбанк является главным кредитором АПК. Как успехи отрасли отражаются на банке?— Банк растет вместе с отраслью. Как вы верно заметили, будучи ключевым кредитором и инвестором АПК, мы неразрывно связаны как с успехами отрасли, так и с ее проблемами. Например, сейчас наша страховая компания активно помогает аграрным предприятиям, которые пострадали от заморозков, осуществляя все необходимые выплаты.Однако наша финансовая поддержка АПК – прежде всего, в бесперебойном кредитовании. С начала своей работы РСХБ вложил в агросектор свыше 15 триллионов рублей, профинансировав 5,5 тысяч инвестиционных проектов. При нашем активном содействии воссозданы целые отрасли: тепличное овощеводство, производство мяса индейки, свиноводство и так далее.В прошлом году банк сохранил рекордный объем финансирования АПК: было выделено более 1,7 триллиона рублей, из них треть – по льготным программам. Поддержали и наших экспортеров сельхозпродукции почти на 600 миллиардов рублей.В целом, прошлый год был суперпродуктивным для банка — и по масштабу решенных задач, и по эффективности работы. Мы показали рекордную прибыль – 31,8 миллиарда рублей.У нас один из лучших среди банков показателей качества кредитного портфеля. Успешно работаем с просроченной задолженностью – добились сокращения ее уровня в кредитном портфеле до 3,1%.— А как в банке обстоят дела в розничном сегменте? Или для вас обслуживание агросектора является приоритетным направлением?— Естественно, но мы еще и универсальный розничный банк, который обслуживает порядка 7 миллионов частных клиентов. А они, в свою очередь, помогают агросектору. Каким образом? Сейчас в 10 рублях кредита АПК – только 1 рубль государственный. А 9 рублей – деньги наших клиентов, которые доверяют нам свои средства.Именно эти деньги мы активно инвестируем в агросектор. Таким образом наши клиенты выступают инвесторами в проектах по производству продуктов питания, которые затем оказываются на их столах.— Какие главные направления развивает банк в розничной сфере?— Первоочередная задача — обеспечить финансовыми продуктами и услугами жителей села. И мы с этим справляемся. Держим 100% охват сельских территорий. А это две трети площади России и каждый четвертый россиянин.На каждые 100 километров приходится как минимум один офис банка. Примерно 70% подразделений находятся в селах и малых городах. В этом наше отличие от других федеральных банков, которые больше интересуются платежеспособными жителями мегаполисов.Мы хотим устранить неравенство между городом и деревней, чтобы жизнь на селе была такой же комфортной, как и в мегаполисе.Помимо необходимых продуктов и услуг, обеспечиваем сельских жителей цифровыми сервисами. Я говорю об экосистеме "Свое", которая для аграриев открывает доступ ко всем средствам и решениям, необходимым для сельхозпроизводства, а также рынкам сбыта. А обычным людям дает возможность приобретать продукты по нормальным ценам, покупать и обустраивать жилье, находить подходящие вакансии и выстраивать локальное комьюнити.— Расскажите о сельской ипотеке. Насколько она популярна, почему ее решили сделать бессрочной? Какие перспективы у этой программы в будущем, каких результатов с ее помощью удалось достичь?— Главный результат – это 104 тысячи российских семей, которые улучшили свои жилищные условия. На эти цели мы предоставили более 250 миллиардов рублей. Россельхозбанк занимает более 70% рынка сельской ипотеки. Фактически мы и есть сельская ипотека.Думаю, что программу продлили из-за высокой востребованности и национального значения. Ведь приобретение жилья — главная потребность человека. И если ее можно удовлетворить в рамках сельской местности, это большое благо для сельского хозяйства. Ведь из города приезжают образованные специалисты, которые хотят менять жизнь вокруг себя к лучшему.Вообще сельская ипотека в нынешних условиях — суперпрограмма. Смотрите сами: ставка 3%, в конце января понизили размер первоначального взноса с 30% до 20%. Таких плюсов для заемщиков не дает ни одна другая программа.— Ипотеку чаще берут на квартиры или индивидуальные дома?— Частные дома вне конкуренции. Более 95% кредитов приходится именно на ИЖС. Потенциальный спрос очень высокий. По нашим оценкам, примерно две трети городских семей проявляют интерес к переезду в собственный дом на сельских территориях.Поэтому нужно увеличивать финансирование сельской ипотеки. Например, за счет перераспределения субсидий с госпрограмм по приобретению жилья в многоквартирных домах на сегмент ИЖС. Я абсолютно уверен, за малоэтажной Россией — будущее.— Президент России поручил подготовить дополнительные меры для стимулирования проведения компаниями первичных размещений акций компаний. А рассматривает банк возможности выхода на IPO?— Сейчас преждевременно говорить о каком-либо решении. Впереди много задач, и мы сможем их решить в текущем формате. Однако такая возможность обсуждается.

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https://ria.ru/20240516/issledovanie-1946351108.html

https://realty.ria.ru/20240521/doma-1945600301.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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