https://ria.ru/20240610/gladkov-1952063680.html

Гладков рассказал о работе белгородских сельхозпредприятий

Гладков рассказал о работе белгородских сельхозпредприятий - РИА Новости, 10.06.2024

Гладков рассказал о работе белгородских сельхозпредприятий

Заморозки в Белгородской области привели к пересеву 42 тысяч гектаров, однако в целом это на ожидаемый объем урожая не повлияло, и сельскохозяйственная отрасль, РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:07

2024-06-10T21:07

2024-06-10T21:07

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg

БЕЛГОРОД, 10 июн – РИА Новости. Заморозки в Белгородской области привели к пересеву 42 тысяч гектаров, однако в целом это на ожидаемый объем урожая не повлияло, и сельскохозяйственная отрасль, несмотря на непростую обстановку в некоторых муниципалитетах, остается одним из флагманов развития экономики области, отметил губернатор Вячеслав Гладков. На еженедельном оперативном совещании областного правительства губернатору доложили о промежуточных результатах работы сельскохозяйственных предприятий в текущем году, а также обсудили вопросы поддержания продовольственной безопасности. "Несмотря на достаточно сложную обстановку в некоторых муниципалитетах региона, сельскохозяйственная отрасль остается одним из флагманов развития экономики Белгородской области. Мы уверенно проходим все эти испытания, которые выпали на нас, обеспечивая продовольственную безопасность страны", – подчеркнул губернатор. Как прозвучало на совещании, с января по апрель этого года сельскохозяйственные предприятия Белгородской области произвели валовой продукции на 94,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день уже засеяно 287,2 тысячи гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, 558 тысяч гектаров технических культур. "Заморозки, так навредившие многим субъектам по стране, в нашей области привели к пересеву почти 42 тысяч гектаров. Однако существенно структуру посевных площадей это не изменило: основная группа пострадавших культур будет перераспределена в яровые. Ожидаемый объём урожая нынешнего года – 3,1 миллиона тонн зерновых", - отметили в правительстве региона. Что касается производства мясной и молочной продукции, то только в первом полугодии в планах аграриев 935 тысяч тонн мяса скота и птицы, а также 356,2 тысячи тонн молока.

https://ria.ru/20240607/gladkov-1951510522.html

https://ria.ru/20240607/gladkov-1951320666.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков