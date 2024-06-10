https://ria.ru/20240610/europe-1952064192.html

Макрон поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК, пишут СМИ

Макрон поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2024

Макрон поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии, сообщает европейское... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:10

2024-06-10T21:10

2024-06-10T21:10

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франция

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эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

европарламент

politico

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, как ожидается, поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники во французском правительстве. Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) фон дер Ляйен после воскресных выборов в ЕС может стать крупнейшим блоком в Европарламенте, что значительно повышает ее шансы вернуться на пост главы исполнительной власти в Брюсселе. Однако Макрон никогда публично не поддерживал выдвижение представителя Германии на второй срок, что вызывало предположения о готовящейся в Париже альтернативе. "Но теперь Макрону, похоже, придется решать более серьезные политические задачи, чем попытка перетасовать брюссельский президиум", - пишет издание. Как сообщил один из французских министров, "основной сценарий" заключается в том, что Макрон поддержит фон дер Ляйен в обмен на уступки по политическим целям Франции. После объявления в воскресенье предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

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