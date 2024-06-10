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В Курской области ликвидировали 26 украинских дронов - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:15 10.06.2024 (обновлено: 21:43 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/bespilotniki-1952065363.html
В Курской области ликвидировали 26 украинских дронов
В Курской области ликвидировали 26 украинских дронов - РИА Новости, 10.06.2024
В Курской области ликвидировали 26 украинских дронов
Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области ликвидировано и обезврежено 26 украинских дронов, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T21:15
2024-06-10T21:43
курская область
происшествия
глушковский район
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области ликвидировано и обезврежено 26 украинских дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 26 украинских дронов", - написал он в Telegram-канале.Смирнов уточнил, что в течение дня обстреливались сёла Гордеевка и Троицкое Кореневского района, посёлок Тёткино и хутор Заря Глушковского района, пункт пропуска "Суджа" и село Гоголевка Суджанского района, деревня Милаевка Беловского района. Никто из жителей не пострадал."Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи села Гуево и хутора Олешня Суджанского района, сёл Кондратовка и Гоптаровка Беловского района, посёлков Политотдельский и Краснооктябрьский, села Весёлое и деревни Елизаветовки, хутора Отруба Глушковского района, села Гордеевка Кореневского района. Обошлось без пострадавших", - добавил Смирнов.Кроме того, в селе Весёлое украинский дрон атаковал жилой дом. Повреждены фундамент, окна и бытовая техника.
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курская область
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курская область, происшествия, глушковский район, алексей смирнов (политик)
Курская область, Происшествия, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине
В Курской области ликвидировали 26 украинских дронов

Смирнов: средствами РЭБ в Курской области ликвидировали 26 украинских БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области ликвидировано и обезврежено 26 украинских дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 26 украинских дронов", - написал он в Telegram-канале.
Смирнов уточнил, что в течение дня обстреливались сёла Гордеевка и Троицкое Кореневского района, посёлок Тёткино и хутор Заря Глушковского района, пункт пропуска "Суджа" и село Гоголевка Суджанского района, деревня Милаевка Беловского района. Никто из жителей не пострадал.
"Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи села Гуево и хутора Олешня Суджанского района, сёл Кондратовка и Гоптаровка Беловского района, посёлков Политотдельский и Краснооктябрьский, села Весёлое и деревни Елизаветовки, хутора Отруба Глушковского района, села Гордеевка Кореневского района. Обошлось без пострадавших", - добавил Смирнов.
Кроме того, в селе Весёлое украинский дрон атаковал жилой дом. Повреждены фундамент, окна и бытовая техника.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествияГлушковский районАлексей Смирнов (политик)
 
 
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