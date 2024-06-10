https://ria.ru/20240610/bespilotniki-1952065363.html

В Курской области ликвидировали 26 украинских дронов

В Курской области ликвидировали 26 украинских дронов - РИА Новости, 10.06.2024

В Курской области ликвидировали 26 украинских дронов

Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области ликвидировано и обезврежено 26 украинских дронов, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:15

2024-06-10T21:15

2024-06-10T21:43

курская область

происшествия

глушковский район

алексей смирнов (политик)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах Курской области ликвидировано и обезврежено 26 украинских дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 26 украинских дронов", - написал он в Telegram-канале.Смирнов уточнил, что в течение дня обстреливались сёла Гордеевка и Троицкое Кореневского района, посёлок Тёткино и хутор Заря Глушковского района, пункт пропуска "Суджа" и село Гоголевка Суджанского района, деревня Милаевка Беловского района. Никто из жителей не пострадал."Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи села Гуево и хутора Олешня Суджанского района, сёл Кондратовка и Гоптаровка Беловского района, посёлков Политотдельский и Краснооктябрьский, села Весёлое и деревни Елизаветовки, хутора Отруба Глушковского района, села Гордеевка Кореневского района. Обошлось без пострадавших", - добавил Смирнов.Кроме того, в селе Весёлое украинский дрон атаковал жилой дом. Повреждены фундамент, окна и бытовая техника.

https://ria.ru/20240607/reb-1950698682.html

курская область

глушковский район

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курская область, происшествия, глушковский район, алексей смирнов (политик)