https://ria.ru/20240610/baylen-1951879238.html

Игорь Байлен: российские туристы в Азии отличаются от европейских

Игорь Байлен: российские туристы в Азии отличаются от европейских - РИА Новости, 10.06.2024

Игорь Байлен: российские туристы в Азии отличаются от европейских

Сотрудничество, в том числе военное, Филиппин с США и Японией не направлено не только против России, но и против Китая, утверждает посол Филиппин в России Игорь РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:00

2024-06-10T12:00

2024-06-10T12:00

пмэф-2024

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Сотрудничество, в том числе военное, Филиппин с США и Японией не направлено не только против России, но и против Китая, утверждает посол Филиппин в России Игорь Байлен. В интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову на ПМЭФ он рассказал о том, что Манила хотела бы привлекать российских туристов и сотрудничать с Москвой в сфере торговли, а в частности – поставлять ей свои морепродукты и закупать мясо.Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.– Господин Байлен, как вы охарактеризуете отношения между Россией и Филиппинами сегодня?– Двусторонние отношения остаются дружественными. Об этом говорит российская сторона, об этом говорит филиппинская сторона. Конечно, есть сложности, потому что хорошо известна позиция, которую мы заняли в Генеральной ассамблее ООН, наша позиция по украинскому кризису. Но безотносительно этого мы остаемся дружественными и к Украине, и к России. Мы не вводили санкции, как другие страны в нашем регионе. Мы хотели бы двигаться вперед не только в политических отношениях, но и в экономических. Хотя санкции в отношении России и создают определенные проблемы.— Хочу зафиксировать этот момент: планируют ли Филиппины в будущем ввести санкции против России?– Два года назад, когда началась специальная военная операция, мы не ввели санкции, и этот вопрос вы мне уже задавали. Я повторю свой ответ: я так не думаю. Я думаю, мы будем обсуждать, как преодолеть вторичные санкции, которые последуют со стороны других стран.– Президент Филиппин однажды сказал, что сотрудничество Филиппин с США и Японией не направлено против других стран, и за последние два года мы видели укрепление этого сотрудничества между Вашингтоном и Манилой, Манилой и Токио. С вашей точки зрения, означает ли это охлаждение отношений между Россией и Филиппинами?– Нет. Это не игра с нулевой суммой. Наши отношения с Японией и США не должны ставить наши отношения с Россией в ущерб. Это не значит, что, если мы укрепляем наши отношения с американцами, то мы жертвуем нашей дружбой с русскими.Президент сказал, что наше растущее оборонное сотрудничество с США, Японией и даже Австралией не направлено против Российской Федерации. Оно не направлено даже против Китая, нашего соседа. Мы не выбираем между американцами и китайцами. Мы не служим Пекину. Мы не служим Вашингтону. Мы не служим Москве. Мы служим только Маниле. Мы не сможем поддерживать отношения ни с Москвой, ни с Вашингтоном, ни с Пекином, если это будет противоречить нашим национальным интересам.Так что если мы и расширяем наши отношения с Японией или США, то только потому, что считаем, что это отвечает нашим национальным интересам, а не потому, что хотим нанести ущерб нашим отношениям с Москвой.– Какие совместные проекты России и Филиппин существуют сегодня?– Туризм – одна из перспективных областей сотрудничества. Мы знаем, что российские туристы отличаются от европейских, в том числе в том контексте, что тратят больше, путешествуя по нашей части света.Мы также работаем над сельским хозяйством и продовольственной безопасностью. У России огромная территория, что делает ее лидером в сельском хозяйстве. Филиппины хотели бы воспользоваться преимуществом российского лидерства в этой сфере. Мы работаем над взаимными поставками и хотели бы, чтобы российское мясо экспортировали на Филиппины, а филиппинские морепродукты – в Россию. Но одна из проблем – это сложности с платежами из-за санкций.– Как будем ее решать?– Мы обсуждали и изучали опыт стран БРИКС. Возможно, он станет моделью и для того, как Россия и Филиппины смогут развивать свое торгово-экономическое сотрудничество.– А если говорить в целом, то Филиппины заинтересованы в наращивании торговли с Россией?– Этот интерес был и до пандемии, и до специальной военной операции. Обе стороны до пандемии работали над тем, чтобы довести наш товарооборот до миллиарда долларов США. А потом началась пандемия, а потом – СВО и последовавшие за ней санкции. Но, я думаю, как только все вернется в нормальное русло, Филиппины будут заинтересованы в получении выгоды от российского продовольствия, от энергетики, иных товаров. Я думаю, что мы будем двигаться в этом направлении, как только санкции будут сняты.– А как будем развивать туризм? Есть такой интерес?– Определенно. И это одна из важных задач губернатора Себу на ПМЭФ – поощрять российский туризм на Филиппины. С другой стороны, филиппинцам было бы интересно посетить Россию – увидеть Камчатку, которая находится ближе к северу от Филиппин. Я сам говорил команде в посольстве, что не хочу уезжать из России, не увидев Байкал. Надеюсь, в следующем году, потому что сейчас уже слишком поздно бронировать, это будет очень дорого. Так что, безусловно, туризм должен быть двусторонним.– Туристам сложно без возможности расплачиваться картами. Возможна ли работа карт "МИР" на Филиппинах?– Сейчас я не могу сказать "да". Но мы смотрим на опыт других стран региона. И, безусловно, Филиппины должны обсуждать это с российскими властями. И Центробанк Филиппин, и министерство финансов изучают этот вопрос.– Еще кое-что важное для туристов – прямые рейсы. Могут ли их запустить в ближайшем будущем?– Могу сказать, что я тоже на это надеюсь. Но это не только усилия правительств, дело в бизнесе. Мы должны продвигать идею прямых рейсов для авиакомпаний, для людей. Все зависит от интереса рынка: если он будет, то это будет экономически устойчиво. Будет рынок, будет спрос – компании пойдут туда, где есть деньги.– Вы ранее говорили, что Филиппины рассматривают возможность меморандума о взаимопонимании с ЕАЭС. На какой стадии эта идея?– Я обсуждал это на форуме с членом коллегии (министром – ред.) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, и мы обсуждали этот вопрос. Я выразил личную готовность его проработать. Своей столице я объяснял, что в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии есть пять стран, которые уже имеют соответствующий меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС, включая Сингапур, Таиланд. Я думаю, что Мьянма, Индонезия и Вьетнам работают над достижением аналогичной цели.В прошлом году я уже говорил, что в 2023 году на ПМЭФ состоялось мероприятие, и Мьянма подписала соглашение. Я надеялся, что здесь Филиппины тоже подпишут. К сожалению, этого не произошло.Но я надеюсь, что это произойдет, возможно, в следующем году. Я просто выразил свою готовность сделать это. Я объяснял министерству торговли Филиппин, что в интересах страны двигаться к этому, и в министерстве это понимают. Единственное, процесс займет больше времени, чем обычно, но это, безусловно, отвечает национальным интересам Филиппин.

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https://ria.ru/20240123/filippiny-1922946189.html

https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, филиппины, россия, игорь байлен (посол филиппин в россии), сша, сергей глазьев, евразийский экономический союз, оон, брикс