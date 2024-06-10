Рейтинг@Mail.ru
В Армении определили дату обсуждения вопроса об отставке правительства - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/armeniya-1952065589.html
В Армении определили дату обсуждения вопроса об отставке правительства
В Армении определили дату обсуждения вопроса об отставке правительства - РИА Новости, 10.06.2024
В Армении определили дату обсуждения вопроса об отставке правительства
Обсуждение в парламенте инициированного оппозиционными фракциями Армении вопроса об отставке правительства страны назначено на 17 июня, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T21:17
2024-06-10T21:17
в мире
армения
ереван
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816439092_0:154:3036:1862_1920x0_80_0_0_f072dfff3454f6d82fd7c85c9684e06a.jpg
ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Обсуждение в парламенте инициированного оппозиционными фракциями Армении вопроса об отставке правительства страны назначено на 17 июня, сообщили в пресс-службе законодательного органа. В понедельник оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" обратились в совет парламента с предложением созвать внеочередную сессию и включить в повестку послание Национального собрания об отставке правительства и формировании нового правительства. Предложение было отклонено советом, большинство которого составляют депутаты правящей фракции. Однако, согласно закону, по требованию оппозиции заседание пройдет 17 июня. При этом глава правящей фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян сообщил журналистам, что они не будут участвовать в этом заседании, следовательно, не будет обеспечен кворум. "По инициативе депутатов Национального Собрания 17 июня в 18.30 (17.30 мск) созвать внеочередную сессию Национального собрания", - говорится в распоряжении спикера парламента Алена Симоняна, текст которого размещен на парламентском сайте. Девятого июня лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян провел митинг на центральной площади Республики в Ереване перед зданием правительства с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Полиция не пропускала участников акции на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна с двух направлений. Галстанян в свою очередь заявил, что участники акции, собравшиеся у парламента, никуда уходить не собираются. Протестующие провели ночь перед зданием парламента. Они перекрыли палатками и скамьями центральный проспект Маршала Баграмяна. Галстанян в тот же день призвал оппозицию инициировать во вторник, 11 июня, внеочередное заседание парламента, в повестку которого должен войти вопрос об отставке правительства, а своих сторонников - к беспрерывной 96-часовой борьбе.
https://ria.ru/20240609/armeniya-1951785869.html
https://ria.ru/20240530/armeniya-1949377144.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816439092_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_70dd4993e8dc22ae02bafa7d5e819be2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
В Армении определили дату обсуждения вопроса об отставке правительства

Обсуждение в парламенте по отставке правительства Армении назначили на 17 июня

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкНа заседании парламента Армении в Ереване
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
На заседании парламента Армении в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Обсуждение в парламенте инициированного оппозиционными фракциями Армении вопроса об отставке правительства страны назначено на 17 июня, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
В понедельник оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" обратились в совет парламента с предложением созвать внеочередную сессию и включить в повестку послание Национального собрания об отставке правительства и формировании нового правительства. Предложение было отклонено советом, большинство которого составляют депутаты правящей фракции. Однако, согласно закону, по требованию оппозиции заседание пройдет 17 июня. При этом глава правящей фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян сообщил журналистам, что они не будут участвовать в этом заседании, следовательно, не будет обеспечен кворум.
Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Лидер протестов в Армении заявил, что власти страны утратили легитимность
9 июня, 15:18
"По инициативе депутатов Национального Собрания 17 июня в 18.30 (17.30 мск) созвать внеочередную сессию Национального собрания", - говорится в распоряжении спикера парламента Алена Симоняна, текст которого размещен на парламентском сайте.
Девятого июня лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян провел митинг на центральной площади Республики в Ереване перед зданием правительства с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Полиция не пропускала участников акции на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна с двух направлений. Галстанян в свою очередь заявил, что участники акции, собравшиеся у парламента, никуда уходить не собираются. Протестующие провели ночь перед зданием парламента. Они перекрыли палатками и скамьями центральный проспект Маршала Баграмяна. Галстанян в тот же день призвал оппозицию инициировать во вторник, 11 июня, внеочередное заседание парламента, в повестку которого должен войти вопрос об отставке правительства, а своих сторонников - к беспрерывной 96-часовой борьбе.
Акция протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Экс-премьер Армении допустил отставку Пашиняна
30 мая, 14:27
 
В миреАрменияЕреванНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала