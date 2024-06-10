https://ria.ru/20240610/armeniya-1952065589.html

В Армении определили дату обсуждения вопроса об отставке правительства

В Армении определили дату обсуждения вопроса об отставке правительства - РИА Новости, 10.06.2024

В Армении определили дату обсуждения вопроса об отставке правительства

Обсуждение в парламенте инициированного оппозиционными фракциями Армении вопроса об отставке правительства страны назначено на 17 июня, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:17

2024-06-10T21:17

2024-06-10T21:17

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ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Обсуждение в парламенте инициированного оппозиционными фракциями Армении вопроса об отставке правительства страны назначено на 17 июня, сообщили в пресс-службе законодательного органа. В понедельник оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" обратились в совет парламента с предложением созвать внеочередную сессию и включить в повестку послание Национального собрания об отставке правительства и формировании нового правительства. Предложение было отклонено советом, большинство которого составляют депутаты правящей фракции. Однако, согласно закону, по требованию оппозиции заседание пройдет 17 июня. При этом глава правящей фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян сообщил журналистам, что они не будут участвовать в этом заседании, следовательно, не будет обеспечен кворум. "По инициативе депутатов Национального Собрания 17 июня в 18.30 (17.30 мск) созвать внеочередную сессию Национального собрания", - говорится в распоряжении спикера парламента Алена Симоняна, текст которого размещен на парламентском сайте. Девятого июня лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян провел митинг на центральной площади Республики в Ереване перед зданием правительства с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Полиция не пропускала участников акции на прилегающую к парламенту улицу Демирчяна с двух направлений. Галстанян в свою очередь заявил, что участники акции, собравшиеся у парламента, никуда уходить не собираются. Протестующие провели ночь перед зданием парламента. Они перекрыли палатками и скамьями центральный проспект Маршала Баграмяна. Галстанян в тот же день призвал оппозицию инициировать во вторник, 11 июня, внеочередное заседание парламента, в повестку которого должен войти вопрос об отставке правительства, а своих сторонников - к беспрерывной 96-часовой борьбе.

https://ria.ru/20240609/armeniya-1951785869.html

https://ria.ru/20240530/armeniya-1949377144.html

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в мире, армения, ереван, никол пашинян