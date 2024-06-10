До рождения Руси. Археологи представили уникальные находки
© РИА Новости / Наталья ТюринаВоин Великой Степи 8-9 вв. (реконструкция на основе исторических артефактов мастерской Олега Лукьянова и Владимира Терехова)
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Уникальную коллекцию археологических находок, отражающих жизнь народов Великой степи на момент формирования Древнерусского государства, представил музей-заповедник "Куликово поле", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Выставка "Воины Великой степи. Юг русской равнины в VIII-X веках" объединила более 200 редких артефактов, связанных с народами Хазарского каганата, Древней Руси, Волжско-Камской Булгарии, а также с древними венгерскими и славянскими племенами, оставившими отпечаток своего присутствия на территории Русской равнины.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповРеконструкция облика профессионального воина-степняка VIII–X веков и амуниции его боевого коня
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
Реконструкция облика профессионального воина-степняка VIII–X веков и амуниции его боевого коня
Представители всех этих племен и народов находились в постоянном экономическом контакте на территории вокруг Донского, Волжского и Днепровского водных торговых путей, отметила заместитель директора музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова.
"В VIII-X веках юг Русской равнины – реки Дон, Волгу и Днепр и пространство между ними контролирует Хазарский каганат. Постепенно он уступает место Волжско-Камской Булгарии. Сюда же приходят формирующаяся молодая Русь и не вошедшие в нее славянские племена. С каждой из сторон контроль за территориями и торговлей выполняют вооруженные люди, которым и посвящена наша экспозиция. Здесь даже зеркало – не женский аксессуар, а предмет походного быта воина", – рассказала она.
© РИА Новости / Наталья Тюрина
Карта-схема торговых путей юга Русской равнины 9-10 вв.: Днепровского, Донского и Волжского
Карта-схема торговых путей юга Русской равнины 9-10 вв.: Днепровского, Донского и Волжского
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© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповЖелезные предметы упряжи боевого коня. Стремена, удила, псалии, оковки седла, сбруйные пряжки и обоймицы. VIII–X вв.
Железные предметы упряжи боевого коня. Стремена, удила, псалии, оковки седла, сбруйные пряжки и обоймицы. VIII–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповВводный раздел. Наборы вещей, характерных для основных народов и государств юга Русской равнины в VIII–X веках: Древней Руси, Хазарского каганата, древних венгров, Волжско-Камской Булгарии, восточных славян
Вводный раздел. Наборы вещей, характерных для основных народов и государств юга Русской равнины в VIII–X веках: Древней Руси, Хазарского каганата, древних венгров, Волжско-Камской Булгарии, восточных славян
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповПредметы походного быта воина-степняка. Ножи, кресала, оселки, слесарные инструменты, топоры, походный серп, кухонные принадлежности. VIII–XII вв.
Предметы походного быта воина-степняка. Ножи, кресала, оселки, слесарные инструменты, топоры, походный серп, кухонные принадлежности. VIII–XII вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповДекоративные элементы упряжи боевого коня. Ременные накладки, привески, пряжки, бубенчики. VIII–XII вв.
Декоративные элементы упряжи боевого коня. Ременные накладки, привески, пряжки, бубенчики. VIII–XII вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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Карта-схема торговых путей юга Русской равнины 9-10 вв.: Днепровского, Донского и Волжского
1 из 5
Железные предметы упряжи боевого коня. Стремена, удила, псалии, оковки седла, сбруйные пряжки и обоймицы. VIII–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
2 из 5
Вводный раздел. Наборы вещей, характерных для основных народов и государств юга Русской равнины в VIII–X веках: Древней Руси, Хазарского каганата, древних венгров, Волжско-Камской Булгарии, восточных славян
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
3 из 5
Предметы походного быта воина-степняка. Ножи, кресала, оселки, слесарные инструменты, топоры, походный серп, кухонные принадлежности. VIII–XII вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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Декоративные элементы упряжи боевого коня. Ременные накладки, привески, пряжки, бубенчики. VIII–XII вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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Выставка включает в себя интерактивные и игровые элементы и рассчитана на семейную аудиторию. Она состоит из пяти разделов, каждый из которых раскрывает различные стороны жизни, которую вели воины на юге русской равнины.
В экспозиции представлены предметы военной и защитной амуниции с территорий Северного Кавказа, Причерноморья, Поволжья и Тульской области. Это сабли, боевые топоры, кинжалы и копья, принадлежности лучника, шлемы, наручи, поножи, кольчужные доспехи, а также элементы декоративного убранства коней и бытовые предметы.
© РИА Новости / Наталья ТюринаУкрашения конского оголовья – начельники с трубочкой для султана и начельник с наносником. Изготовлены из цветного металла, скорее всего из бронзового листа, покрыты позолотой. Датируются VIII–XII вв. Принадлежность – Хазарский Каганат, государство Алан
Украшения конского оголовья – начельники с трубочкой для султана и начельник с наносником. Изготовлены из цветного металла, скорее всего из бронзового листа, покрыты позолотой. Датируются VIII–XII вв. Принадлежность – Хазарский Каганат, государство Алан
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© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповДоспехи воина-степняка. Шлем с бармицей, кольчуга, наплечник, наручи. VIII–X вв.
Доспехи воина-степняка. Шлем с бармицей, кольчуга, наплечник, наручи. VIII–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповОружие и доспехи воина-степняка. Шлем, поножи, наконечники копий. VIII–X вв.
Оружие и доспехи воина-степняка. Шлем, поножи, наконечники копий. VIII–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповСабли и сабельная фурнитура: навершия рукоятей, перекрестия, обоймы и наконечники сабельных ножен. VIII–XII вв.
Сабли и сабельная фурнитура: навершия рукоятей, перекрестия, обоймы и наконечники сабельных ножен. VIII–XII вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповКлад восточных монет и серебряных изделий, обнаруженный в Чернском районе Тульской области. Конец X – начало XI в.
Клад восточных монет и серебряных изделий, обнаруженный в Чернском районе Тульской области. Конец X – начало XI в.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповДекоративные детали упряжи боевого коня. Привески с бубенчиками. IX–X вв.
Декоративные детали упряжи боевого коня. Привески с бубенчиками. IX–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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Украшения конского оголовья – начельники с трубочкой для султана и начельник с наносником. Изготовлены из цветного металла, скорее всего из бронзового листа, покрыты позолотой. Датируются VIII–XII вв. Принадлежность – Хазарский Каганат, государство Алан
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Доспехи воина-степняка. Шлем с бармицей, кольчуга, наплечник, наручи. VIII–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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Оружие и доспехи воина-степняка. Шлем, поножи, наконечники копий. VIII–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
3 из 7
Сабли и сабельная фурнитура: навершия рукоятей, перекрестия, обоймы и наконечники сабельных ножен. VIII–XII вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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Клад восточных монет и серебряных изделий, обнаруженный в Чернском районе Тульской области. Конец X – начало XI в.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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Декоративные детали упряжи боевого коня. Привески с бубенчиками. IX–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
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Представленные в экспозиции предметы богато украшены. Изображенные на них герои, звери, шаманы, сцены охоты пришли из легенд хазаро-венгерского эпоса, известных всем воинам Великой степи VIII-X веков, отметила Кристина Столярова.
"Почему именно этот период так интересен и важен для нас? Потому что тогда на перекрестке цивилизаций, под действием множества политических и экономических сил формировались истоки российской государственности", – подчеркнула она.
Выставка продолжит свою работу в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом до весны 2026 года.