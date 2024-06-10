Рейтинг@Mail.ru
До рождения Руси. Археологи представили уникальные находки - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:00 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/arkheologi-1950770148.html
До рождения Руси. Археологи представили уникальные находки
До рождения Руси. Археологи представили уникальные находки - РИА Новости, 10.06.2024
До рождения Руси. Археологи представили уникальные находки
Уникальную коллекцию археологических находок, отражающих жизнь народов Великой степи на момент формирования Древнерусского государства, представил... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:00
2024-06-10T09:00
культура
социальный навигатор
культура
что не найдешь в учебнике
общество
археология
история
куликово поле (заповедник)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951057616_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_378ea30bd6dba8cfc86bb0ebfdd31d43.jpg
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Уникальную коллекцию археологических находок, отражающих жизнь народов Великой степи на момент формирования Древнерусского государства, представил музей-заповедник "Куликово поле", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Выставка "Воины Великой степи. Юг русской равнины в VIII-X веках" объединила более 200 редких артефактов, связанных с народами Хазарского каганата, Древней Руси, Волжско-Камской Булгарии, а также с древними венгерскими и славянскими племенами, оставившими отпечаток своего присутствия на территории Русской равнины.Представители всех этих племен и народов находились в постоянном экономическом контакте на территории вокруг Донского, Волжского и Днепровского водных торговых путей, отметила заместитель директора музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова."В VIII-X веках юг Русской равнины – реки Дон, Волгу и Днепр и пространство между ними контролирует Хазарский каганат. Постепенно он уступает место Волжско-Камской Булгарии. Сюда же приходят формирующаяся молодая Русь и не вошедшие в нее славянские племена. С каждой из сторон контроль за территориями и торговлей выполняют вооруженные люди, которым и посвящена наша экспозиция. Здесь даже зеркало – не женский аксессуар, а предмет походного быта воина", – рассказала она.Выставка включает в себя интерактивные и игровые элементы и рассчитана на семейную аудиторию. Она состоит из пяти разделов, каждый из которых раскрывает различные стороны жизни, которую вели воины на юге русской равнины.В экспозиции представлены предметы военной и защитной амуниции с территорий Северного Кавказа, Причерноморья, Поволжья и Тульской области. Это сабли, боевые топоры, кинжалы и копья, принадлежности лучника, шлемы, наручи, поножи, кольчужные доспехи, а также элементы декоративного убранства коней и бытовые предметы.Представленные в экспозиции предметы богато украшены. Изображенные на них герои, звери, шаманы, сцены охоты пришли из легенд хазаро-венгерского эпоса, известных всем воинам Великой степи VIII-X веков, отметила Кристина Столярова."Почему именно этот период так интересен и важен для нас? Потому что тогда на перекрестке цивилизаций, под действием множества политических и экономических сил формировались истоки российской государственности", – подчеркнула она.Выставка продолжит свою работу в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом до весны 2026 года.
волжский
дон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951057616_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_66b9f01b82767ac8dec902ce788de7c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
социальный навигатор, культура, что не найдешь в учебнике, общество, археология, история, куликово поле (заповедник), волжский, дон, волга
Культура, Социальный навигатор, Культура, Что не найдешь в учебнике, Общество, Археология, история, Куликово поле (заповедник), Волжский, Дон, Волга

До рождения Руси. Археологи представили уникальные находки

© РИА Новости / Наталья ТюринаВоин Великой Степи 8-9 вв. (реконструкция на основе исторических артефактов мастерской Олега Лукьянова и Владимира Терехова)
Воин Великой Степи 8-9 вв. (реконструкция на основе исторических артефактов мастерской Олега Лукьянова и Владимира Терехова) - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Тюрина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Уникальную коллекцию археологических находок, отражающих жизнь народов Великой степи на момент формирования Древнерусского государства, представил музей-заповедник "Куликово поле", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Выставка "Воины Великой степи. Юг русской равнины в VIII-X веках" объединила более 200 редких артефактов, связанных с народами Хазарского каганата, Древней Руси, Волжско-Камской Булгарии, а также с древними венгерскими и славянскими племенами, оставившими отпечаток своего присутствия на территории Русской равнины.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповРеконструкция облика профессионального воина-степняка VIII–X веков и амуниции его боевого коня
Реконструкция облика профессионального воина-степняка VIII–X веков и амуниции его боевого коня - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
Реконструкция облика профессионального воина-степняка VIII–X веков и амуниции его боевого коня
Представители всех этих племен и народов находились в постоянном экономическом контакте на территории вокруг Донского, Волжского и Днепровского водных торговых путей, отметила заместитель директора музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова.
"В VIII-X веках юг Русской равнины – реки Дон, Волгу и Днепр и пространство между ними контролирует Хазарский каганат. Постепенно он уступает место Волжско-Камской Булгарии. Сюда же приходят формирующаяся молодая Русь и не вошедшие в нее славянские племена. С каждой из сторон контроль за территориями и торговлей выполняют вооруженные люди, которым и посвящена наша экспозиция. Здесь даже зеркало – не женский аксессуар, а предмет походного быта воина", – рассказала она.
© РИА Новости / Наталья Тюрина

Карта-схема торговых путей юга Русской равнины 9-10 вв.: Днепровского, Донского и Волжского

Карта-схема торговых путей Юга русской равнины 9-10 вв.: Днепровского, Донского и Волжского

Карта-схема торговых путей юга Русской равнины 9-10 вв.: Днепровского, Донского и Волжского

© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 5
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповЖелезные предметы упряжи боевого коня. Стремена, удила, псалии, оковки седла, сбруйные пряжки и обоймицы. VIII–X вв.
Железные предметы упряжи боевого коня. Стремена, удила, псалии, оковки седла, сбруйные пряжки и обоймицы. VIII–X вв.
Железные предметы упряжи боевого коня. Стремена, удила, псалии, оковки седла, сбруйные пряжки и обоймицы. VIII–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
2 из 5
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповВводный раздел. Наборы вещей, характерных для основных народов и государств юга Русской равнины в VIII–X веках: Древней Руси, Хазарского каганата, древних венгров, Волжско-Камской Булгарии, восточных славян
Вводный раздел. Наборы вещей, характерных для основных народов и государств юга Русской равнины в VIII–X веках: Древней Руси, Хазарского каганата, древних венгров, Волжско-Камской Булгарии, восточных славян
Вводный раздел. Наборы вещей, характерных для основных народов и государств юга Русской равнины в VIII–X веках: Древней Руси, Хазарского каганата, древних венгров, Волжско-Камской Булгарии, восточных славян
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
3 из 5
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповПредметы походного быта воина-степняка. Ножи, кресала, оселки, слесарные инструменты, топоры, походный серп, кухонные принадлежности. VIII–XII вв.
Предметы походного быта воина-степняка. Ножи, кресала, оселки, слесарные инструменты, топоры, походный серп, кухонные принадлежности. VIII–XII вв.
Предметы походного быта воина-степняка. Ножи, кресала, оселки, слесарные инструменты, топоры, походный серп, кухонные принадлежности. VIII–XII вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
4 из 5
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповДекоративные элементы упряжи боевого коня. Ременные накладки, привески, пряжки, бубенчики. VIII–XII вв.
Декоративные элементы упряжи боевого коня. Ременные накладки, привески, пряжки, бубенчики. VIII–XII вв.
Декоративные элементы упряжи боевого коня. Ременные накладки, привески, пряжки, бубенчики. VIII–XII вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
5 из 5

Карта-схема торговых путей юга Русской равнины 9-10 вв.: Днепровского, Донского и Волжского

© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 5
Железные предметы упряжи боевого коня. Стремена, удила, псалии, оковки седла, сбруйные пряжки и обоймицы. VIII–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
2 из 5
Вводный раздел. Наборы вещей, характерных для основных народов и государств юга Русской равнины в VIII–X веках: Древней Руси, Хазарского каганата, древних венгров, Волжско-Камской Булгарии, восточных славян
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
3 из 5
Предметы походного быта воина-степняка. Ножи, кресала, оселки, слесарные инструменты, топоры, походный серп, кухонные принадлежности. VIII–XII вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
4 из 5
Декоративные элементы упряжи боевого коня. Ременные накладки, привески, пряжки, бубенчики. VIII–XII вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
5 из 5
Выставка включает в себя интерактивные и игровые элементы и рассчитана на семейную аудиторию. Она состоит из пяти разделов, каждый из которых раскрывает различные стороны жизни, которую вели воины на юге русской равнины.
В экспозиции представлены предметы военной и защитной амуниции с территорий Северного Кавказа, Причерноморья, Поволжья и Тульской области. Это сабли, боевые топоры, кинжалы и копья, принадлежности лучника, шлемы, наручи, поножи, кольчужные доспехи, а также элементы декоративного убранства коней и бытовые предметы.
© РИА Новости / Наталья ТюринаУкрашения конского оголовья – начельники с трубочкой для султана и начельник с наносником. Изготовлены из цветного металла, скорее всего из бронзового листа, покрыты позолотой. Датируются VIII–XII вв. Принадлежность – Хазарский Каганат, государство Алан
Украшения конского оголовья – начельники с трубочкой для султана и начельник с наносником. Изготовлены из цветного металла, скорее всего из бронзового листа, покрыты позолотой. Датируются VIII–XII вв. Принадлежность – Хазарский Каганат, государство Алан
Украшения конского оголовья – начельники с трубочкой для султана и начельник с наносником. Изготовлены из цветного металла, скорее всего из бронзового листа, покрыты позолотой. Датируются VIII–XII вв. Принадлежность – Хазарский Каганат, государство Алан
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 7
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповДоспехи воина-степняка. Шлем с бармицей, кольчуга, наплечник, наручи. VIII–X вв.
Доспехи воина-степняка. Шлем с бармицей, кольчуга, наплечник, наручи. VIII–X вв.
Доспехи воина-степняка. Шлем с бармицей, кольчуга, наплечник, наручи. VIII–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
2 из 7
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповОружие и доспехи воина-степняка. Шлем, поножи, наконечники копий. VIII–X вв.
Оружие и доспехи воина-степняка. Шлем, поножи, наконечники копий. VIII–X вв.
Оружие и доспехи воина-степняка. Шлем, поножи, наконечники копий. VIII–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
3 из 7
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповСабли и сабельная фурнитура: навершия рукоятей, перекрестия, обоймы и наконечники сабельных ножен. VIII–XII вв.
Сабли и сабельная фурнитура: навершия рукоятей, перекрестия, обоймы и наконечники сабельных ножен. VIII–XII вв.
Сабли и сабельная фурнитура: навершия рукоятей, перекрестия, обоймы и наконечники сабельных ножен. VIII–XII вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
4 из 7
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповКлад восточных монет и серебряных изделий, обнаруженный в Чернском районе Тульской области. Конец X – начало XI в.
Клад восточных монет и серебряных изделий, обнаруженный в Чернском районе Тульской области. Конец X – начало XI в.
Клад восточных монет и серебряных изделий, обнаруженный в Чернском районе Тульской области. Конец X – начало XI в.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
5 из 7
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповДекоративные детали упряжи боевого коня. Привески с бубенчиками. IX–X вв.
Декоративные детали упряжи боевого коня. Привески с бубенчиками. IX–X вв.
Декоративные детали упряжи боевого коня. Привески с бубенчиками. IX–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
6 из 7
© РИА Новости / Наталья ТюринаКарта-схема Великого степного пояса Евразии
Карта-схема Великого степного пояса Евразии
Карта-схема Великого степного пояса Евразии
© РИА Новости / Наталья Тюрина
7 из 7
Украшения конского оголовья – начельники с трубочкой для султана и начельник с наносником. Изготовлены из цветного металла, скорее всего из бронзового листа, покрыты позолотой. Датируются VIII–XII вв. Принадлежность – Хазарский Каганат, государство Алан
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 7
Доспехи воина-степняка. Шлем с бармицей, кольчуга, наплечник, наручи. VIII–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
2 из 7
Оружие и доспехи воина-степняка. Шлем, поножи, наконечники копий. VIII–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
3 из 7
Сабли и сабельная фурнитура: навершия рукоятей, перекрестия, обоймы и наконечники сабельных ножен. VIII–XII вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
4 из 7
Клад восточных монет и серебряных изделий, обнаруженный в Чернском районе Тульской области. Конец X – начало XI в.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
5 из 7
Декоративные детали упряжи боевого коня. Привески с бубенчиками. IX–X вв.
© Фото : Музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
6 из 7
Карта-схема Великого степного пояса Евразии
© РИА Новости / Наталья Тюрина
7 из 7
Представленные в экспозиции предметы богато украшены. Изображенные на них герои, звери, шаманы, сцены охоты пришли из легенд хазаро-венгерского эпоса, известных всем воинам Великой степи VIII-X веков, отметила Кристина Столярова.
"Почему именно этот период так интересен и важен для нас? Потому что тогда на перекрестке цивилизаций, под действием множества политических и экономических сил формировались истоки российской государственности", – подчеркнула она.
Выставка продолжит свою работу в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом до весны 2026 года.
 
КультураСоциальный навигаторКультураЧто не найдешь в учебникеОбществоАрхеологияисторияКуликово поле (заповедник)ВолжскийДонВолга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала