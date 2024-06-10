https://ria.ru/20240610/arkheologi-1950770148.html

До рождения Руси. Археологи представили уникальные находки

До рождения Руси. Археологи представили уникальные находки - РИА Новости, 10.06.2024

До рождения Руси. Археологи представили уникальные находки

Уникальную коллекцию археологических находок, отражающих жизнь народов Великой степи на момент формирования Древнерусского государства, представил... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:00

2024-06-10T09:00

2024-06-10T09:00

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куликово поле (заповедник)

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Уникальную коллекцию археологических находок, отражающих жизнь народов Великой степи на момент формирования Древнерусского государства, представил музей-заповедник "Куликово поле", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.Выставка "Воины Великой степи. Юг русской равнины в VIII-X веках" объединила более 200 редких артефактов, связанных с народами Хазарского каганата, Древней Руси, Волжско-Камской Булгарии, а также с древними венгерскими и славянскими племенами, оставившими отпечаток своего присутствия на территории Русской равнины.Представители всех этих племен и народов находились в постоянном экономическом контакте на территории вокруг Донского, Волжского и Днепровского водных торговых путей, отметила заместитель директора музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова."В VIII-X веках юг Русской равнины – реки Дон, Волгу и Днепр и пространство между ними контролирует Хазарский каганат. Постепенно он уступает место Волжско-Камской Булгарии. Сюда же приходят формирующаяся молодая Русь и не вошедшие в нее славянские племена. С каждой из сторон контроль за территориями и торговлей выполняют вооруженные люди, которым и посвящена наша экспозиция. Здесь даже зеркало – не женский аксессуар, а предмет походного быта воина", – рассказала она.Выставка включает в себя интерактивные и игровые элементы и рассчитана на семейную аудиторию. Она состоит из пяти разделов, каждый из которых раскрывает различные стороны жизни, которую вели воины на юге русской равнины.В экспозиции представлены предметы военной и защитной амуниции с территорий Северного Кавказа, Причерноморья, Поволжья и Тульской области. Это сабли, боевые топоры, кинжалы и копья, принадлежности лучника, шлемы, наручи, поножи, кольчужные доспехи, а также элементы декоративного убранства коней и бытовые предметы.Представленные в экспозиции предметы богато украшены. Изображенные на них герои, звери, шаманы, сцены охоты пришли из легенд хазаро-венгерского эпоса, известных всем воинам Великой степи VIII-X веков, отметила Кристина Столярова."Почему именно этот период так интересен и важен для нас? Потому что тогда на перекрестке цивилизаций, под действием множества политических и экономических сил формировались истоки российской государственности", – подчеркнула она.Выставка продолжит свою работу в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом до весны 2026 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, культура, что не найдешь в учебнике, общество, археология, история, куликово поле (заповедник), волжский, дон, волга