https://ria.ru/20240609/zuby-1951714290.html

Названы регионы, в которых выгоднее всего лечить зубы

Названы регионы, в которых выгоднее всего лечить зубы - РИА Новости, 09.06.2024

Названы регионы, в которых выгоднее всего лечить зубы

Растущий ценник на лечение зубов в столичных стоматологических клиниках вынуждает москвичей присмотреться к ассортименту этих услуг в регионах. Когда “зубной... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T02:15

2024-06-09T02:15

2024-06-09T02:15

общество

россия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Растущий ценник на лечение зубов в столичных стоматологических клиниках вынуждает москвичей присмотреться к ассортименту этих услуг в регионах. Когда “зубной туризм” оправдан и куда лучше ехать, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Соболева.По ее словам, цены зависят от региона и уровня клиники. В среднем пломбирование одного зуба в столице обойдется от двух до десяти тысяч рублей, в регионах — от полутора до семи тысяч. Коронка в Москве стоит 15-50 тысяч рублей, в регионах — 10-40 тысяч.Дешевле всего лечить кариес в Тульской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Удаление зуба под местной анестезией дешевле в Тульской области — всего 1426 рублей. Однако нужно помнить, что услуги хорошего врача, материалы, оборудование в любом случае дороги, так что слишком низкая цена должна настораживать.При выборе клиники Соболева советует обратить внимание на уровень квалификации врачей, оснащение современным оборудованием, соблюдение требований гигиены и наличие современных материалов. Читайте отзывы от реальных клиентов — они, как правило, объективны, заключила она.

https://radiosputnik.ru/20240307/zuby-1931465414.html

https://ria.ru/20240506/nauka-1943655365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия