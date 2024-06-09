https://ria.ru/20240609/zuby-1951714290.html
Названы регионы, в которых выгоднее всего лечить зубы
Названы регионы, в которых выгоднее всего лечить зубы - РИА Новости, 09.06.2024
Названы регионы, в которых выгоднее всего лечить зубы
Растущий ценник на лечение зубов в столичных стоматологических клиниках вынуждает москвичей присмотреться к ассортименту этих услуг в регионах. Когда “зубной... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T02:15
2024-06-09T02:15
2024-06-09T02:15
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россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Растущий ценник на лечение зубов в столичных стоматологических клиниках вынуждает москвичей присмотреться к ассортименту этих услуг в регионах. Когда “зубной туризм” оправдан и куда лучше ехать, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Соболева.По ее словам, цены зависят от региона и уровня клиники. В среднем пломбирование одного зуба в столице обойдется от двух до десяти тысяч рублей, в регионах — от полутора до семи тысяч. Коронка в Москве стоит 15-50 тысяч рублей, в регионах — 10-40 тысяч.Дешевле всего лечить кариес в Тульской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Удаление зуба под местной анестезией дешевле в Тульской области — всего 1426 рублей. Однако нужно помнить, что услуги хорошего врача, материалы, оборудование в любом случае дороги, так что слишком низкая цена должна настораживать.При выборе клиники Соболева советует обратить внимание на уровень квалификации врачей, оснащение современным оборудованием, соблюдение требований гигиены и наличие современных материалов. Читайте отзывы от реальных клиентов — они, как правило, объективны, заключила она.
https://radiosputnik.ru/20240307/zuby-1931465414.html
https://ria.ru/20240506/nauka-1943655365.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Названы регионы, в которых выгоднее всего лечить зубы
Доцент Соболева: дешевле всего лечить кариес в Тульской и Тверской областях
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Растущий ценник на лечение зубов в столичных стоматологических клиниках вынуждает москвичей присмотреться к ассортименту этих услуг в регионах. Когда “зубной туризм” оправдан и куда лучше ехать, рассказала в интервью
агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Соболева.
По ее словам, цены зависят от региона и уровня клиники. В среднем пломбирование одного зуба в столице обойдется от двух до десяти тысяч рублей, в регионах — от полутора до семи тысяч. Коронка в Москве стоит 15-50 тысяч рублей, в регионах — 10-40 тысяч.
Дешевле всего лечить кариес в Тульской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Удаление зуба под местной анестезией дешевле в Тульской области — всего 1426 рублей. Однако нужно помнить, что услуги хорошего врача, материалы, оборудование в любом случае дороги, так что слишком низкая цена должна настораживать.
При выборе клиники Соболева советует обратить внимание на уровень квалификации врачей, оснащение современным оборудованием, соблюдение требований гигиены и наличие современных материалов. Читайте отзывы от реальных клиентов — они, как правило, объективны, заключила она.