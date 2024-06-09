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Названы регионы, в которых выгоднее всего лечить зубы - РИА Новости, 09.06.2024
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02:15 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/zuby-1951714290.html
Названы регионы, в которых выгоднее всего лечить зубы
Названы регионы, в которых выгоднее всего лечить зубы - РИА Новости, 09.06.2024
Названы регионы, в которых выгоднее всего лечить зубы
Растущий ценник на лечение зубов в столичных стоматологических клиниках вынуждает москвичей присмотреться к ассортименту этих услуг в регионах. Когда “зубной... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T02:15
2024-06-09T02:15
общество
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Растущий ценник на лечение зубов в столичных стоматологических клиниках вынуждает москвичей присмотреться к ассортименту этих услуг в регионах. Когда “зубной туризм” оправдан и куда лучше ехать, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Соболева.По ее словам, цены зависят от региона и уровня клиники. В среднем пломбирование одного зуба в столице обойдется от двух до десяти тысяч рублей, в регионах — от полутора до семи тысяч. Коронка в Москве стоит 15-50 тысяч рублей, в регионах — 10-40 тысяч.Дешевле всего лечить кариес в Тульской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Удаление зуба под местной анестезией дешевле в Тульской области — всего 1426 рублей. Однако нужно помнить, что услуги хорошего врача, материалы, оборудование в любом случае дороги, так что слишком низкая цена должна настораживать.При выборе клиники Соболева советует обратить внимание на уровень квалификации врачей, оснащение современным оборудованием, соблюдение требований гигиены и наличие современных материалов. Читайте отзывы от реальных клиентов — они, как правило, объективны, заключила она.
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общество, россия
Общество, Россия
Названы регионы, в которых выгоднее всего лечить зубы

Доцент Соболева: дешевле всего лечить кариес в Тульской и Тверской областях

© iStock.com / nuttapong punnaСтоматолог с моделью зубов
Стоматолог с моделью зубов - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© iStock.com / nuttapong punna
Стоматолог с моделью зубов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Растущий ценник на лечение зубов в столичных стоматологических клиниках вынуждает москвичей присмотреться к ассортименту этих услуг в регионах. Когда “зубной туризм” оправдан и куда лучше ехать, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Соболева.
По ее словам, цены зависят от региона и уровня клиники. В среднем пломбирование одного зуба в столице обойдется от двух до десяти тысяч рублей, в регионах — от полутора до семи тысяч. Коронка в Москве стоит 15-50 тысяч рублей, в регионах — 10-40 тысяч.
Женщина на приеме у стоматолога - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Стоматолог рассказал, в каких случаях надо удалять зубы мудрости
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Дешевле всего лечить кариес в Тульской, Тверской, Рязанской и Владимирской областях. Удаление зуба под местной анестезией дешевле в Тульской области — всего 1426 рублей. Однако нужно помнить, что услуги хорошего врача, материалы, оборудование в любом случае дороги, так что слишком низкая цена должна настораживать.
При выборе клиники Соболева советует обратить внимание на уровень квалификации врачей, оснащение современным оборудованием, соблюдение требований гигиены и наличие современных материалов. Читайте отзывы от реальных клиентов — они, как правило, объективны, заключила она.
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