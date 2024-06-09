https://ria.ru/20240609/zatoplenie-1951733104.html
В Кузбассе более 70 дачников эвакуировали из-за подтоплений
В Кузбассе более 70 дачников эвакуировали из-за подтоплений - РИА Новости, 09.06.2024
В Кузбассе более 70 дачников эвакуировали из-за подтоплений
Более 70 дачников были эвакуированы за сутки в Новокузнецком районе Кемеровской области из-за подтоплений, вызванных обильными дождями, сообщил глава района... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:59
2024-06-09T08:59
2024-06-09T08:59
происшествия
новокузнецкий район
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 9 июн – РИА Новости. Более 70 дачников были эвакуированы за сутки в Новокузнецком районе Кемеровской области из-за подтоплений, вызванных обильными дождями, сообщил глава района Андрей Шарнин. В субботу сообщалось, что в Новокузнецком районе начали эвакуировать людей с дачных участков из-за перелива на автодороге к садовым обществам, вызванного длительными дождями. "За вчерашние сутки из Карлыка и Староабашево было эвакуировано больше 70 человек. Обстановка в Новокузнецком округе в связи с длительными дождями непростая. Некоторые садовые общества в Карлыке и Староабашево подтоплены. Также есть подтопления садовых участков в Осиновом Плесе. При необходимости эвакуируем людей", – написал Шарнин в своем Telegram-канале. Он добавил, что на постоянном дежурстве специалисты ГОиЧС, "Защиты населения и территории Новокузнецкого округа", поисково-спасательной службы. Глава района отметил, что дорога на Карлык в данный момент открыта. Уровень воды в Томи снижается. "На данный момент уровень меньше 5 метров. Оперативный штаб продолжает работать", – написал Шарнин.
https://ria.ru/20240531/pavodok-1949574284.html
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происшествия, новокузнецкий район, кемеровская область
Происшествия, Новокузнецкий район, Кемеровская область
В Кузбассе более 70 дачников эвакуировали из-за подтоплений
Глава района Шарнин: в Кузбассе за сутки эвакуировали более 70 дачников
КЕМЕРОВО, 9 июн – РИА Новости. Более 70 дачников были эвакуированы за сутки в Новокузнецком районе Кемеровской области из-за подтоплений, вызванных обильными дождями, сообщил глава района Андрей Шарнин.
В субботу сообщалось, что в Новокузнецком районе начали эвакуировать людей с дачных участков из-за перелива на автодороге к садовым обществам, вызванного длительными дождями.
"За вчерашние сутки из Карлыка и Староабашево было эвакуировано больше 70 человек. Обстановка в Новокузнецком округе в связи с длительными дождями непростая. Некоторые садовые общества в Карлыке и Староабашево подтоплены. Также есть подтопления садовых участков в Осиновом Плесе. При необходимости эвакуируем людей", – написал Шарнин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на постоянном дежурстве специалисты ГОиЧС, "Защиты населения и территории Новокузнецкого округа", поисково-спасательной службы.
Глава района отметил, что дорога на Карлык в данный момент открыта. Уровень воды в Томи снижается.
"На данный момент уровень меньше 5 метров. Оперативный штаб продолжает работать", – написал Шарнин.